Oslo Børs innledet torsdagen med nedgang, hentet seg inn utover formiddagen, men har snudd ned igjen. I 15-tiden er hovedindeksen ned rundt 0,2 prosent.

Onsdag falt Oslo Børs hele 1,6 prosent, tynget av større kursfall for tungvektere som Equinor og Aker BP og ikke minst Storebrands fall på hele 9,3 prosent.

Oljeprisene faller også. April-kontrakten for Brent-oljen er ned 1,2 prosent til rundt 74,30 dollar fatet, og ned fra 75,90 dollar ved børsslutt onsdag. WTI-oljen er ned 1,2 prosent til 70,50 dollar pr. fat. De europeiske gassprisene (EU Dutch TTF) er ned hele 7,2 prosent til 51,64 euro pr. megawattime.

Equinor, som handles eksklusive utbytte på 0,35 dollar pr. aksje, er ned 2,6 prosent. Aker BP , som onsdag la frem kvartalstall og foreslo utbytte på 4,5 milliarder kroner, er ned 2,3 prosent. Vår Energi faller 4,5 prosent.

Les også Storbank om fredsrykter: Gunstig for Yara – Equinor kraftigst eksponert Jefferies mener Yara kan tjene på lavere gasspriser, mens Equinor vil påvirkes negativt – mer enn noen andre i sektoren.

Forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen faller for 11. gang på 12 børsdager med en nedgang på 0,2 prosent. Onsdag kveld ble det kjent at Donald Trump og Vladimir Putin har bestemt seg for å starte forhandlinger om Ukraina umiddelbart.

Les også Nytt meglerhus hamrer ned børsrakett Arctic-analytiker Lukas Daul var den første som dro i nødbremsen i Kongsberg Gruppen. Nå følger Martin Granviken i Kepler Cheuvreux etter med en salgsanbefaling.

Argeo faller hele 32,2 prosent til 8,03 kroner. Offshoreselskapet har hentet 150 millioner kroner i en rettet emisjon med en tegningskurs på 8,00 kroner, mens aksjen onsdag endte på 11,84 kroner. Christen Sveaas' Kistefos stilte opp for å forsvare sin eierandel i emisjonen – dessuten benyttet Arne Fredly sjansen til å ta et lodd.

Eiendomskonsernet Entra stiger 9,1 prosent til 120,00 kroner på nyheten om at svenske Castellum har kjøpt seg opp til en tredjedel, og med det også lagt inn bud på resten av aksjene i Entra på 110,40 kroner pr. aksje.

Norske Skog fyker opp 9,7 prosent. DNB Markets mener ser tre gode grunner til at aksjen vil bli en børsvinner, og spår oppgang på 50 prosent.

Frontline er ned 1,4 prosent. Jefferies har imidlertid løftet VLCC-estimatene og forventer markant oppgang for John Fredriksens tankrederi.

Resultatrush preger handelen på Oslo Børs denne uken, og torsdag har rundt 40 børsnoterte selskaper sluppet kvartalstall.