90.000 junioransatte får aksjer

Den britiske banken Barclays har besluttet å dele ut aksjer verdt omtrent 50 millioner pund, tilsvarende 702 millioner kroner, til 90.000 av sine ansatte. Det tilsvarer rundt 500 pund pr. ansatt, eller 7.000 kroner, skriver Bloomberg.

Tiltaket er ment å knytte de ansattes prestasjoner tettere til bankens aksjekurs, ifølge adm. direktør C.S. Venkatakrishnan.

– For å fullt ut tilpasse deres innsats med våre aksjonærers interesser, må våre kolleger delta i det endelige utfallet av deres innsats: endringen i vår aksjekurs, sa toppsjefen.

Ledende direktører og bankens mest risikoutsatte ansatte er ekskludert fra den nye ordningen. For seniorene skal også en større andel av lønnen være prestasjonsbasert i fremtiden.

Aksjehopp

Barclays' aksjekurs har mer enn doblet seg det siste året, som et resultat av Venkatakrishnans strategiske grep for å øke bankens avkastning.

Banken har foreslått å redusere Venkatakrishnans faste lønn med 46 prosent, men han vil nå kunne tjene en bonus som er 2,5 ganger grunnlønnen, over den tidligere grensen på to ganger. Dette er for å adressere at lønnen hans er blitt «ukonkurransedyktig» sammenlignet med kolleger de siste årene.