Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 0,08 prosent til 1.482,34. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 7,5 milliarder kroner.

Oljeprisene falt også. April-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt ned 0,5 prosent til 74,82 dollar fatet, og ned fra 75,90 dollar ved børsslutt onsdag. WTI-oljen falt 0,4 prosent til 71,10 dollar pr. fat. De europeiske gassprisene (EU Dutch TTF) var ned 7,5 prosent til 51,50 euro pr. megawattime.

Equinor falt 1,9 prosent – eller 5,05 kroner – til 256,95 kroner. Aksjen gikk eksklusive utbytte på 0,35 dollar, cirka 3,90 kroner, torsdag. Aker BP falt 1,5 prosent til 245,40 kroner, mens Vår Energi endte ned 4,8 prosent til 34,36 kroner. OKEA falt 2,8 prosent til 19,00 kroner, mens DNO endte ned 3,8 prosent til 11,62 kroner. DNO-aksjen gikk også eksklusive utbytte torsdag – på 0,3125 kroner pr. aksje.

Onsdag kveld ble det kjent at Donald Trump og Vladimir Putin har bestemt seg for å starte forhandlinger om Ukraina . Meglerhuset Jefferies ser flere sektorer og aksjer som kan få større investorinteresse ved den økte optimismen rundt en våpenhvile – blant annet vurderes det at Equinor vil påvirkes negativt, mens Yara kan tjene på lavere gasspriser. Yara steg torsdag 1,7 prosent til 322,10 kroner.

Forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen steg 0,4 prosent til 1.139,00 kroner på høy omsetning.

Les også Trump har snudd Ukraina-politikken på hodet: – Putin har fått det som han ville USAs president Donald Trump har tatt første steg mot fredsforhandlinger med Russland - uten Ukraina. Nå har Putin fått det som han ville, mener ekspert.

DNB steg 0,7 prosent til 238,90 kroner, mens Storebrand falt 0,6 prosent til 123,60 kroner – etter en kraftig kursknekk dagen før.

Aker Carbon Capture steg hele 14,3 prosent til 7,40 kroner. Onsdag kveld ble det kjent at styret vil foreslå å utbetale 3,5 milliarder kroner i ekstraordinært utbytte. Dette etter at det har vært knyttet stor spenning til hva som ville skje med de 4,5 milliardene fra salget av karbonfangstselskapet til amerikanske SLB.

Les også Gir salgstips etter børsfest: Da ville han solgt aksjen – Aksjen bør stige kraftig, sier analytiker Jonas Fremming etter utbyttebeskjeden fra Røkkes karbonfangstsatsing. Men han råder til å dumpe aksjer om kursen stiger for mye.

Argeo ble én av torsdagens tapere med et kursfall på 32,8 prosent til 7,96 kroner. Offshoreselskapet har hentet 150 millioner kroner i en rettet emisjon til stor rabatt – tegningskursen var på 8,00 kroner, mens aksjen onsdag endte på 11,84 kroner. Christen Sveaas' Kistefos stilte opp for å forsvare sin eierandel i emisjonen – dessuten benyttet Arne Fredly sjansen til å ta et lodd.

Hexagon Composites rapporterte om rekordsterk drift i fjerde kvartal, men investeringen i Hexagon Purus gir stadig røde tall på bunnlinjen for selskapet, som også har presentert en skremmende svak guiding. Aksjen endte torsdag ned 11,8 prosent til 31,45 kroner, og er nå ned rundt 30 prosent hittil i år. Selskapet eier 38,4 prosent i Hexagon Purus, som hittil i år er ned over 60 prosent.