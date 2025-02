Børsoppgang tross urovekkende inflasjonstall

Vi må helt tilbake til januar 2023 for å finne en høyere månedlig konsumprisvekst i USA, og fersk statistikk viser at også grossistprisene steg overraskende mye i januar. Den årlige prisveksten i grossistleddet holdt seg på 3,5 prosent, mens et fall til 3,2 prosent var spådd. Rapporten bidro til at markedet nå priser inn en 23 prosent sannsynlighet for at styringsrenten forblir 4,5 prosent ved utgangen av året.

Euro Stoxx 600-indeksen steg likevel med nesten 1 prosent, delvis grunnet håp om en snarlig avslutning av Ukraina-konflikten. En fredsløsning kan blant annet medføre billigere energi for europeiske bedrifter og husholdninger.

Sveitsiske Nestlé fikk et kursløft på nær 6 prosent. Fjorårets organiske salgsvekst ble 2,2 prosent, hovedsakelig grunnet prisøkninger. Sterk omsetning av kaffe, søtsaker og kjæledyrsprodukter bidro til den positive overraskelsen, og ledelsen regner med ytterligere organisk vekst i år.

Også Siemens-kursen steg med rundt 6 prosent. Ingeniørselskapets inntjening svekket seg med 8 prosent fra samme kvartal året før, men fallet var mindre enn ventet. Også inntektsveksten på 3 prosent oversteg konsensusestimatet. Toppsjefen hevdet at Siemens vil klare å tilpasse seg eventuelle tollavgifter og vedvarende økonomisk usikkerhet.

En annen internasjonal gigant, den britiske dagligvareprodusenten Unilever, fikk derimot et kursfall på 6 prosent. Salget i fjerde kvartal var opp med 4 prosent, en hårsbredd mindre enn konsensusestimatet, mens en vekst på 3-5 prosent ventes i år. I tillegg skal iskremvirksomheten skilles ut og børsnoteres i Amsterdam, London og New York. Den negative kursutviklingen skyldtes delvis ledelsens prat om en oppbremsing hittil i år.

I USA var Deere & Companys aksjekurs ned med mer enn 3 prosent ved 16.30-tiden torsdag. Landbruks- og anleggsmaskinprodusenten meldte at salget krympet med 30 prosent fra samme periode året før, mens bunnlinjen ble halvert. Forklaringen var rett og slett elendig etterspørsel i samtlige av selskapets tre hovedsegmenter.