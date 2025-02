Sikkerhetsbruddet hos Nordnet: Handlet på annen kundes konto

Nordnet opplevde tirsdag store problemer og hadde et alvorlig sikkerhetsbrudd som ga brukere tilgang til andre kunders kontoer.

«Vi opplever for øyeblikket tekniske problemer,» sa norgessjef I Nordnet, Mari Rindal Øyen, til Finansavisen tirsdag.

«Det er noe vi beklager på det sterkeste,» la hun til.

Nordnet-plattformen var nede i fire timer tirsdag før tjenesten var tilbake til normal drift.

Handlet på en annen konto

En anonym person DN har vært i kontakt med bekrefter at vedkommende handlet på en annen sin konto.

«Det er utrolig skremmende at slikt kan skje. Nordnets kunders verdier kan potensielt bli tapt på et blunk. Her må tilliten og sikkerheten fra Nordnet gjenopprettes kraftig,» sa personen til DN.

Personen gjorde transaksjonen på grunn av at vedkommende ville sjekke om man «virkelig» hadde tilgang til andres kontoer. I ettertid sier vedkommende at det ikke var særlig lurt.

«Ja, klart er det uredelig, men for sikkerheten til meg selv og andre Nordnet-kunder var jeg nødt til å teste ut at jeg virkelig hadde full tilgang til en annens konto. Ingen penger er fratrukket eierens konto, i tillegg var det gratis kurtasje på handelen,» sa vedkommende til avisen.

Skummelt

Finansavisen var tirsdag i kontakt med en en annen Nordnet-kunde, Katarina Saraksen. Hun fikk seg litt av en overraskelse da hun logget inn på kontoen tirsdag formiddag.

«Jeg skulle logge inn på brukeren i dag morges. Jeg hadde ikke så mye på kontoen fra før, men plutselig hadde jeg 300.000 kroner på kontoen. Jøss, nå har jeg vært skikkelig heldig tenkte jeg,» sa Saraksen til Finansavisen.

Hun var glad for at det var nettopp henne som fikk tilgang og ikke noen andre mindre redelige typer.

«Det er litt skummelt. Mye penger det er snakk om. Jeg kunne tatt ut penger om jeg ville det, og hadde mulighet til å gjøre alt,» sa hun.