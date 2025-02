Oppdatert klokken 21:00

De toneangivende indeksene på New York børsen er i grønt torsdag ettermiddag. Nasdaq-indeksen er opp 1,3 prosent. Dow Jones er opp 0,7 prosent, mens S&P 500 er opp 0,9 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 er opp 0,7 prosent til 2.275 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,53 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,8 prosent til 15,28.

Ny helseminister

Torsdag ettermiddag ble det klart at den tidligere demokraten Robert F. Kennedy Jr. blir USAs helseminister. Kennedy stilte til valg som uavhengig kandidat, før han ble med på Trumps lag og startet bevegelsen MAHA, «Make America Healthy Again».

Helseaksjer har rast på børsen etter at det ble kjent at Kennedy ville bli Trumps valg som helseminister.

Torsdag faller Novo Nordisk-aksjen 3,4 prosent på Wall Street.

Cisco Systems

Cisco Systems stiger 2,6 prosent etter at selskapet la frem en kvartalsrapport som var bedre enn ventet. Ledelsen gikk også ut med en oppmuntrende guiding for året.

I årets regnskapsmessige andre kvartal (avvikende regnskapsår) omsatte Cisco for 13,99 milliarder dollar og fikk et resultat på 0,94 dollar pr. aksje. Markedet forventet en omsetning på 13,87 milliarder dollar og et resultat på 0,91 dollar pr. aksje, ifølge CNBC.

Makro

Produsentprisene (PPI) i USA steg 0,4 prosent på månedsbasis i januar. Prisveksten i desember er samtidig revidert opp fra 0,2 til 0,5 prosent. På årsbasis var prisveksten i januar på 3,5 prosent, mot 3,3 prosent i desember. På forhånd var det ventet en prisvekst på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,2 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics.

Nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement torsdag viser at 213.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 8. februar. Ifølge Trading Economics var det ventet 215.000.