Torsdag falt Novo Nordisk-aksjen 3,57 prosent på Wall Street.

Cisco Systems

Cisco Systems steg 2,09 prosent etter at selskapet la frem en kvartalsrapport som var bedre enn ventet. Ledelsen gikk også ut med en oppmuntrende guiding for året.

I årets regnskapsmessige andre kvartal (avvikende regnskapsår) omsatte Cisco for 13,99 milliarder dollar og fikk et resultat på 0,94 dollar pr. aksje. Markedet forventet en omsetning på 13,87 milliarder dollar og et resultat på 0,91 dollar pr. aksje, ifølge CNBC.

Makro

Produsentprisene (PPI) i USA steg 0,4 prosent på månedsbasis i januar. Prisveksten i desember er samtidig revidert opp fra 0,2 til 0,5 prosent. På årsbasis var prisveksten i januar på 3,5 prosent, mot 3,3 prosent i desember. På forhånd var det ventet en prisvekst på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,2 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics.

Nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement torsdag viser at 213.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 8. februar. Ifølge Trading Economics var det ventet 215.000.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang, men har den seneste tiden falt tilbake.

Mars-kontrakten på WTI-oljen endte opp 0,24 prosent til 71,28 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for mars endte opp 0,17 prosent til 74,91 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president, men torsdag ble en svak dag for en rekke kryptovalutaer.

Den dominerende kryptovalutaen har den siste tiden nådd nye høyder. Torsdag endte bitcoin-prisen derimot ned 0,91 prosent til 96.174 dollar.

Ethereum falt med 1,08 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt med 1,84 prosent.