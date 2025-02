James Howells har brukt 12 år på å få tillatelse fra lokale myndigheter i den britiske byen Newport til å grave i byens søppelfylling for å finne en harddisk med bitcoin.

Harddisken skal inneholde Howells' bitcoinlommebok med 7.500 bitcoins, som med dagens bitcoinkurs tilsvarer nær 750 millioner dollar – eller over 8,3 milliarder kroner.

Den skal ha forsvunnet da Howells ved et uhell kastet en bærbar PC med bitcoin-walleten i 2013. På den tiden kostet én bitcoin rundt 100 dollar.

Etter at en dommer i januar avviste IT-ingeniørens juridiske forsøk på å få tilgang til fyllingen, vurderer Howells nå å kjøpe fyllingen, som snart skal stenges og erstattes av en solpark, skriver Fortune.

– Jeg vil potensielt være interessert i å kjøpe fyllingsplassen. Jeg har diskutert dette alternativet nylig med investeringspartnere, og det er i aller høyeste grad på bordet, sier Howells til avisen Metro.

Tilbød å dele verdiene

Han skal tidligere har tilbudt å dele bitcoinverdiene med byen Newport og betale for gravingen selv, men myndighetene skal ha hevdet at søket er umulig på grunn av miljøtillatelser, og at den aktuelle harddisken ble byens eiendom idet den havnet i søppelfyllingen.

«Kostnadene knyttet til å grave opp søppeldyngen, lagre og behandle søppelet, kan beløpe seg på flere millioner pund – uten at det er noen garanti for at man faktisk finner harddisken,» har en talsperson i Newport City Council uttalt tidligere.

Les også Storbank: Bitcoin til 500.000 dollar Standard Chartered tror bitcoin vil stige kraftig under Trump-administrasjonen og ser oppside på over 400 prosent.

«Jeg har ikke engang fått mulighet til å fortelle hvordan jeg ville gått frem for å begrense skadene på miljøet. De sier bare blankt nei hver gang,» var Howells' respons den gang.