Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen fredag 14. februar:

Maria og Erika Flakk, døtrene til styreleder Knut Flakk, pøste ut aksjer i Hexagon Composites før kurskollapsen torsdag, uten å børsmelde. Det seneste året har de solgt rundt 4 millioner aksjer.

Knut Flakk synes kursfallet på 12 prosent var en overreaksjon og en misforståelse. Han mener dagens kurs ikke reflekterer verdien og forventer kursoppgang. Caset er absolutt intakt, sier han.

Investor Egil Dahl har gjort tidenes røverkjøp i treningssenterkjeden Sats.

Han begynte å hamstre aksjer våren 2023, på svært lave kursnivåer. Det første aksjekjøpet ble gjort på rundt 8 kroner. Nå har Sats-aksjen eksplodert på børs, og den har steget til over 31 kroner. For Egil Dahl betyr det en urealisert gevinst på over 80 millioner kroner.

Orkla selger undertøysmerket Pierre Robert på billigsalg. Jotunfjell Partners overtar det for 23 millioner kroner, mens analytikere mener det er verdt over 200 millioner.

Håkon Fuglu, analytiker i SEB, mener Pierre Robert gis bort gratis med salget. Han sier det selges for å få det ut av porteføljen. Pierre Robert-virksomheten tapte 26 millioner på driften i fjor, og salget falt nesten 10 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om eksplosjonen i bondesubsidiene. Direkte tilskudd økte til et snitt på 528.000 kroner pr. bonde i fjor. Bøndene er helt i lommen på staten.

Tar man med pristilskuddene og annet som har inntektseffekt, blir snittet pr. bonde 692.000 kroner, opp 254.000 kroner på tre år. Hilsen fra oss alle. Man kan trygt si at Senterpartiet har gjort jobben for bøndene. Det er dette Jon Almaas må ha skjønt, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

AF Gruppen: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

Aker: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Axactor: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Bergen Carbon Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Klaveness Combination Carriers: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Moreld: Kl. 07.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.30, webcast

Techstep: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Tomra Systems: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Itera: Kl. 07.15, webcast kl. 08.30

Höegh Autoliners: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30