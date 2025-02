Det er blandet stemning på børsene i Asia, etter at Donald Trump torsdag kveld annonserte at han har en plan for gjengjeldelsestoll. Planen skal imidlertid ikke umiddelbart iverksettes.

Makroøkonom i Handelsbanken Karine Alsvik tror det vil ta lang tid før tollsatsene trer i kraft.

– Det kan ta uker eller måneder før det får noen effekt. Administrasjonen skal vurdere å innføre gjensidige tollsatser på land-for-land basis, sa makroøkonom i Handelsbanken, Karine Alsvik, til Finansavisen torsdag kveld.

I Japan faller Nikkei 0,76 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,16 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,32 prosent, CSI 300 er opp 0,74 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg hele 2,57 prosent.

Kospi i Sør-Korea klatrer 0,45 prosent. Ferske nøkkeltall viser at landets arbeidsledighet nådde 2,9 prosent i januar, kraftig ned fra 3,7 måneden før.

I India er Nifty 50 ned 0,48 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,19 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,16 prosent.