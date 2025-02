Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at aksjeinvestorene tilsynelatende ikke har latt seg skremme av Trumps aggressive stil hva angår tollsatser og potensialet for handelskrig.

«Heller ikke har den jevne investor latt seg skremme av Trumps ambisjoner om å stanse krigen i Ukraina på sin uortodokse måte», påpeker han.

«En rekke viktige børsindekser, både i Europa og Asia, er opp nær 10 prosent så langt i år. I førersetet er DAX-indeksen i Tyskland, som handles på all-time high etter en oppgang på 13,6 prosent i perioden. Det er naturlig å vektlegge dollarens verdi, som har svekket seg markant siden Trump igangsatte sine kamper mot alt og alle da han trådte inn i Det hvite hus 10. januar», skriver Berntsen.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia, etter at Donald Trump torsdag kveld annonserte at han har en plan for gjengjeldelsestoll. Planen skal imidlertid ikke umiddelbart iverksettes.

I Japan faller Nikkei 0,76 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,16 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,32 prosent, CSI 300 er opp 0,74 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg hele 2,57 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er fredag morgen opp 0,16 prosent til 75,14 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,07 prosent til 71,34 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,82 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen opp 1,04 prosent til 6.115,07. Industritunge Dow Jones steg 0,77 prosent til 44.711,49. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 1,5 prosent til 19.945,64.

Trump annonserte gjengjeldelsestoller torsdag kveld.

Torsdag ettermiddag ble det klart at den tidligere demokraten Robert F. Kennedy Jr. blir USAs helseminister.



Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 0,08 prosent til 1.482,34. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 7,5 milliarder kroner.

Aker Carbon Capture steg hele 14,3 prosent til 7,40 kroner. Onsdag kveld ble det kjent at styret vil foreslå å utbetale 3,5 milliarder kroner i ekstraordinært utbytte.

Hexagon Composites rapporterte om rekordsterk drift i fjerde kvartal, men investeringen i Hexagon Purus gir stadig røde tall på bunnlinjen for selskapet, som også har presentert en skremmende svak guiding. Aksjen endte torsdag ned 11,8 prosent til 31,45 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

AF Gruppen: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

Aker: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Axactor: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Bergen Carbon Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Klaveness Combination Carriers: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Moreld: Kl. 07.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.30, webcast