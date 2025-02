Saken oppdateres.

Statens pensjonsfond Norge, forvaltet av Folketrygdfondet, fikk et resultat på 27 milliarder kroner i 2024, går det frem av en pressemelding fredag.

Dette tilsvarer en avkastning på 7,6 prosent, 1,15 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Siden 2007 har fondet gitt en meravkastning på 1,0 prosent pr. år.

– 2024 ble et solid år for fondet sett under ett, og vi slår markedet på både aksje- og rentesiden. Vi har vært disiplinerte og holdt oss til våre kjente strategier, og har utnyttet muligheter i markedet til å skape meravkastning, sier Kjetil Houg, adm. direktør i Folketrygdfondet.

Aksjeporteføljen fikk en avkastning på 9,3 prosent i året som gikk, 1,0 prosent høyere enn referanseindeksen. Renteporteføljen slo referanseindeksen med 1,5 prosent og endte på 5,1 prosent i 2024.

Det nordiske aksjemarkedet leverte positiv avkastning i 2024. Det norske markedet leder an i Norden med en oppgang på 9,1 prosent, etterfulgt av det svenske med 8,0 prosent og finske med 1,1 prosent. Det danske markedet hadde en nedgang på 5,3 prosent. Tallene er målt i lokal valuta.

– Norge trekkes i 2024 opp av selskaper som Kongsberg Gruppen, Schibsted, DNB, Orkla og Storebrand. Det viser at Oslo Børs er langt mer enn olje og gass, sier Houg.