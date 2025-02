Sparebankfesten fortsetter

Norsk økonomi står samlet sett sterkt, selv etter at Norges Bank har hevet styringsrenten hele 14 ganger de siste fire årene, noe som har sendt den opp til fire og en halv prosent. En sterk makroøkonomi har i sin tur vært drivende for de bunnsolide bankrapportene som nå skyller over Oslo Børs. Tallene til SpareBank 1 SMN var også kanonbra, med et kvartalsresultat på litt over én milliard kroner. Dette gir et årsresultat for 2024 på fire og en halv milliard kroner, noe som er adskillig bedre enn tilsvarende tall for 2023. Eierne skal nå få sitt – og det til gangs – når det for 2024 settes av et utbytte pr. egenkapitalbevis på 12,5 kroner. Basert på dagens kurs gir det en direkteavkastning på rundt syv prosent, noe vi mener vil gi god kursstøtte frem til utbytteutbetalingsdato senere i april.

ABG Sundal Collier leverte også sterke fjerdekvartalstall – helt i tråd med våre analyser forrige fredag. Meglerhuset tilgodeser sine aksjonærer med et utbytte på 0,50 kroner pr. aksje, som også gir en direkteavkastning på om lag syv prosent, basert på dagens kurser. Vi forventer at også ABG Sundal Collier-kursen får god støtte frem mot utbetalingsdato senere i vår – også hjulpet av sannsynligvis nye solide kvartalstall, i ly av at meglerhuset opplever jevnt over høy aktivitet innenfor de fleste av sine forretningsområder.

Mens Oslo Børs fortsetter å vise svakhetstegn – den siste uken har Hovedindeksen falt med litt over en halv prosent – tror vi finanssektoren forblir en sektor med gode inntjenings- og kursutsikter. Det øvrige markedet er skjørt, en direkte konsekvens av de pågående amerikanske tollutspillene, stor geopolitisk uro og fortsatt høye amerikanske statsobligasjonsrenter. I sum trigger dette en klart økende investorinteresse for gull. Nye gullprisrekorder settes på løpende bånd og reflekterer de høyere risikopremiene som bygger seg opp i de øvrige finansmarkedene. Gullprisoppgangene er også koblet til en økende frykt for at det amerikanske statsbudsjettunderskuddet etter hvert kan komme ut av kontroll, med tilhørende rystelser i de internasjonale penge- og kredittmarkedene.

Vi spår en ny svak børsuke her hjemme, der kombinasjonen av en ikke altfor sprek oljepris og de pågående tollutspillene gir et samlet sett svakt børsunderlag. Annenhåndsomsetningstallene ligger an til å bli relativt lave, og de synes å vitne om kapitalinstitusjoner som er i villrede om veien videre på Oslo Børs. Imidlertid stiller vi oss fortsatt positive til sparebankene, og særlig SpareBank 1 SMN, som leverer monsterinntjening og skyhøye utbytter.