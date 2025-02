DN-eier har brent seg på fransk katastrofe

Fredag kom NHST Holding, som er OTC-notert, med regnskapstall for fjerde kvartal. Konsernet består av DN Media Group, som inkluderer Dagens Næringsliv samt en rekke nisjepublikasjoner som Intrafish, Tradewinds og Upstream. I tillegg driver konsernet en Software-as-a-Service (SaaS)-virksomhet, bestående av svenske Mynewsdesk og franske Mention Solutions.

I fjerde kvartal ble NHST tvunget til å gjøre en nedskrivning på 13,2 millioner kroner i Mention Solutions, som har vært en katastrofal investering for mediekonsernet. Nå er selskapet balanseført til null.

Det står i sterk kontrast til 2018. Ifølge Dagens Næringsliv ble Mention Solutions kjøpt gjennom Mynewsdesk for mellom 170 og 180 millioner kroner.

I kvartalsrapporten opplyser NHST at inntektene i Mention Solutions falt med 15 prosent i kvartalet. Til tross for betydelige kostnadsreduksjoner trengte selskapet finansiering i løpet av kvartalet. Mention Solutions driver med PR-tjenester, pressemeldingssystemer og medieovervåkning.

Jobber med salg

NHST forsøker nå å selge selskapet. I desember 2024 ble det innledet forhandlinger for å komme til en forliksavtale med kreditorer og finne potensielle investorer som kan overta virksomheten.

Som en del av denne prosessen ble det i januar 2025 mottatt bud på utvalgte eiendeler og kontrakter, samt på overtakelse av deler av arbeidsstokken. De endelige beslutningene om budene vil bli fattet av den kommersielle domstolen i Paris.

Heller ikke Mynewsdesk er en pengemaskin for NHST. I fjerde kvartal falt inntektene med litt over 2 prosent i lokal valuta, til tross for en økning på 5,4 prosent i nysalget av abonnementer.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) økte fra 800 000 svenske kroner til 4,8 millioner svenske kroner i fjerde kvartal. Ifølge selskapet skyldes forbedringen kostnadskutt.

NHST Holding (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 316,4 302,5 Driftsresultat −3,9 −13,6 Resultat før skatt −4,9 −20,4 Resultat etter skatt −14,0 −24,8

DN Media Group (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 254,3 237,4 EBITDA 30,4 21,8

Bedre i medier

DN Media Group økte omsetningen fra 237,4 til 254,3 millioner kroner i fjerde kvartal. EBITDA endte på 30,4 millioner kroner, opp fra 21,8 millioner kroner året før.

I kvartalsrapporten oppgir NHST at den digitale abonnementsveksten utgjorde 21,1 prosent, mens papirbaserte inntekter fortsatte å falle. Abonnementsinntektene økte fra 160,6 til 173,1 millioner kroner, mens annonseinntektene steg 2,4 prosent.

MEDIESJEF: Amund Djuve er sjef i DN Media Group. Foto: Dagens Næringsliv

Ved utgangen av kvartalet sto digitale abonnementsinntekter for 64 prosent av de totale abonnementsinntektene.

I regnskapet til NHST oppgis ikke driftsresultat eller resultat etter skatt for DN Media Group. På konsernbasis endte driftsresultatet til NHST på minus 3,9 millioner kroner, mens resultatet etter skatt utgjorde minus 14 millioner kroner.