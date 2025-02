Hermes-kursen stiger

Europas Stoxx 600-indeks var tilnærmet uendret fredag ettermiddag, Hermes International fikk imidlertid et kursløft på rundt 1 prosent, etter at det franske motehuset la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal. Selskapet, som er best kjent for sine svindyre Birkin-vesker, økte omsetningen med nesten 18 prosent, justert for valutaendringer. Toppsjefen viste til at kundene forblir lojale, tross økonomisk og geopolitisk usikkerhet. Han la til at veksten ligger an til å fortsette i år. I samme sektor var Gucci-eieren Kering og luksusgiganten LVMH opp med henholdsvis 2 og 1 prosent.

Storbritannias tredje største bank, NatWest, fikk derimot et kursfall på mer enn 3 prosent. Igjen overrasket både inntektene og inntjeningen positivt. Ledelsens guiding for 2025 var imidlertid noe lavere enn analytikernes forventninger.

Også for begliske Umicore, som videreutvikler og resirkulerer metaller, pekte pilene nedover. Aksjen stupte mer enn 10 prosent, grunnet skuffende inntekter og lønnsomhet. Batterisegmentet gjorde det særlig dårlig i fjerde kvartal.

I USA fikk Moderna juling på børsen. Legemiddelprodusentens aksjekurs var fredag ettermiddag ned med rundt 6 prosent, selv om topplinjen ble betydelig bedre enn ventet. Fallende etterspørsel etter coronavaksiner og fortsatt høye kostnader medførte imidlertid at underskuddet skuffet stort. På den positive siden har ledelsen lovt å redusere utgiftene med ytterligere 1 milliard dollar i år, samtidig som salget ventes å bli på 1,5-2,5 milliarder dollar.

På makrofronten viste nye tall at grossistprisene i Tyskland økte med hele 0,9 prosent fra desember til januar, noe som var opp fra 0,1 prosent i den foregående måneden og 0,7 prosentpoeng mer enn konsensusestimatet. Den årlige prisveksten var høyere enn noen gang siden april 2023.

Også i Spania tiltar den årlige inflasjonen. Nivået i januar, 2,9 prosent, var det høyeste på seks måneder. Som i USA har nivået nå nå økt i fire måneder på rad.