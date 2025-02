Kvartalstall sender aksje til værs på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq og S&P 500 gått opp 0,1 prosent mens Dow Jones er tilnærmet uforandret. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,47 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,2 prosent til 15,13.

Airbnb

Airbnb stiger 12,0 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. I fjerde kvartal omsatte selskapet for 2,48 milliarder dollar og fikk et resultat på 0,73 dollar pr. aksje. Ifølge CNBC var det ventet en omsetning på 2,42 milliarder dollar og et resultat på 0,58 dollar pr. aksje.

Trump

«Aksjeinvestorene har tilsynelatende ikke latt seg skremme av Trumps aggressive stil hva angår tollsatser og potensialet for handelskrig. Heller ikke har den jevne investor latt seg skremme av Trumps ambisjoner om å stanse krigen i Ukraina på sin uortodokse måte», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Makro

Detaljomsetningen i USA falt 0,9 prosent i januar, etter en økning revidert opp til 0,7 prosent i desember og 0,8 prosent i november. Det er det største fallet siden januar i fjor. Før tallene var det ventet en nedgang på 0,1 prosent på månedsbasis, ifølge Trading Economics.