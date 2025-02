Airbnb stiger kraftig på svært sterke kvartalstall

Etter noen timers handel på New York-børsen er det blandet blant de toneangivende indeksene. S&P 500 er uendret og står i 6.114,98 poeng, Dow Jones er ned 0,2 prosent til 44.614,70, Nasdaq er opp 0,1 prosent til 19.972,52. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,47 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,1 prosent til 15,12.

Airbnb

Airbnb flyr høyt med oppgang på 14,8 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon, og handles i skrivende stund til 161,97 dollar aksjen. I fjerde kvartal omsatte selskapet for 2,48 milliarder dollar og fikk et resultat på 0,73 dollar pr. aksje. Ifølge CNBC var det ventet en omsetning på 2,42 milliarder dollar og et resultat på 0,58 dollar pr. aksje.

Andre bevegelser som preger Wall Street er Roku-aksjen som også steg markant etter at strømmeselskapet rapporterte resultater for fjerde kvartal som overgikk analytikernes forventninger. Roku hadde et tap på 24 cent per aksje, med en omsetning på 1,2 milliarder dollar. Ifølge LSEG hadde analytikerne ventet et tap på 40 cent per aksje og en omsetning på 1,14 milliarder dollar. Selskapet opplyste også at antall husholdninger som bruker plattformen deres, økte med 12 prosent på årsbasis i 2024.

Trump

«Aksjeinvestorene har tilsynelatende ikke latt seg skremme av Trumps aggressive stil hva angår tollsatser og potensialet for handelskrig. Heller ikke har den jevne investor latt seg skremme av Trumps ambisjoner om å stanse krigen i Ukraina på sin uortodokse måte», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Makro

Detaljomsetningen i USA falt 0,9 prosent i januar, etter en økning revidert opp til 0,7 prosent i desember og 0,8 prosent i november. Det er det største fallet siden januar i fjor. Før tallene var det ventet en nedgang på 0,1 prosent på månedsbasis, ifølge Trading Economics.