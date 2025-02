OpenAI avslår Musk-bud

OpenAI har avvist et bud på 97,4 milliarder dollar fra en investorgruppe ledet av Elon Musk. Styreleder Bret Taylor sier selskapet ikke er til salgs, melder Bloomberg.

– OpenAI er ikke til salgs, og styret har enstemmig avvist Musks siste forsøk på å forstyrre konkurransen, ifølge styreleder Bret Taylor.

Musk, som var med på å grunnlegge OpenAI for ti år siden, gikk sammen med investorer som Valor Equity Partners, Baron Capital og Atreides Management i et forsøk på å kjøpe selskapets ideelle organisasjon. Han uttalte at målet var å gjøre OpenAI til «den åpne, sikkerhetsfokuserte kraften for det gode det en gang var».

Kritikk fra OpenAI-ledelsen

OpenAI-sjef Sam Altman avviste raskt budet og beskrev det som en taktikk for å bremse selskapet.

– Dette er et forsøk på å sinke oss, og vi er ikke til salgs, ifølge Altman.

Også OpenAIs juridiske rådgiver Andrew Nussbaum tok til orde mot budet og understreket styrets ansvar for selskapets overordnede mål.

– Det er ikke opp til en konkurrent å bestemme hva som er i OpenAIs beste interesse, ifølge Nussbaum.

Ifølge Bloomberg har Musk tidligere forsøkt å påvirke OpenAIs strategi. Han har blant annet saksøkt selskapet to ganger for angivelig å ha fjernet seg fra sine opprinnelige prinsipper.

Kan påvirke OpenAIs omstrukturering

Musk har tidligere kritisert OpenAIs overgang til en mer kommersiell struktur. OpenAI har en ideell organisasjon som eier en for-profit datterselskap, og planen er å kompensere nonprofit-delen i form av egenkapital.

Etter Musks bud har OpenAI argumentert for at oppkjøpsforsøket undergraver hans egen søksmålspåstand om at selskapets eiendeler ikke kan «overføres for privat vinning». Musks advokater har uttalt at han ville trekke budet dersom OpenAI stanset overgangen til en for-profit modell.

Uavhengig av utfallet kan Musks bud komplisere OpenAIs finansieringsplaner. Selskapet er for øyeblikket i samtaler med SoftBank Group om en stor investeringsrunde, som kan verdsette OpenAI til så mye som 300 milliarder dollar.

Juridiske eksperter følger saken tett

Robert Bartlett, professor ved Stanford Law School, mener OpenAI-styret står på trygg juridisk grunn i å avvise Musks bud.

– OpenAIs styre har full rett til å si nei, men de kan ikke ignorere konsekvensene dette får for verdifastsettelsen av selskapets eiendeler, ifølge Bartlett.

Dersom OpenAI tillegger nonprofit-delen en høyere verdi, kan det føre til at eksisterende investorer får redusert sin eierandel.