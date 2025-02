Warren Buffetts Berkshire Hathaway har solgt seg ytterligere ned i Bank of America i løpet av fjerde kvartal, viser ferske 13F-innleveringer. 94-åringen kvittet seg med over 117,5 millioner aksjer i storbanken, som Berkshire nå eier 8,9 prosent av. Konglomeratet har solgt Bank of America-aksjer jevnt og trutt helt siden juli 2023, ifølge CNBC.

Berkshire solgte også over 70 prosent av andelen sin i Citigroup og reduserte med 18 prosent i Capital One Financial. Ellers ble det solgt aksjer i Liberty Media, T-Mobile, Charter Communications, Louisiana-Pacific og Nu Holdings. Buffett solgte seg helt ut av Ulta Beauty og ETF-ene SPY og VOO.

Apple, som Buffett solgte aggressivt tidligere på året, ble ikke rørt i fjorårets siste kvartal. Dermed forblir iPhone-produsenten den største posten i porteføljen – 300 millioner aksjer verdt rundt 75,1 milliarder dollar.

Nytt tilskudd

Berkshire har bygget opp en ny posisjon i Constellation Brands, produsenten av det velkjente ølmerket Corona, med 5,6 millioner aksjer verdt 1,2 milliarder dollar. Aksjen spratt opp 6 prosent på nyheten fredag kveld.

Constellation Brands har dog vært under press på grunn av tollrisiko på meksikanske importvarer. Selskapet importerer all ølen sin fra Mexico, inkludert merker som Modelo og Corona, og øl utgjør totalt 86 prosent av selskapets salg i første halvdel av regnskapsåret. Aksjen har falt 26 prosent i år.

Buffett økte ellers i Occidental Petroleum, Verisign, SiriusXM og Pool Corp.