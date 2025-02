Det sirkulerer et lydopptak av JPMorgan-sjef Jamie Dimon under et møte hvor toppsjefen raser over hjemmekontor.

Han var tydelig på at han ikke bryr seg om hvor mange ansatte som signerer en underskriftskampanje for å få tilbake hybridarbeid. Det er over 1.200 som har signert foreløpig, ifølge Yahoo Finance.

Dimon uttrykte også lite sympati for dem som ønsker å jobbe hjemmefra, og sa at han selv har jobbet syv dager i uken siden pandemien startet. Han mener at hybridarbeid kan føre til misbruk, spesielt på fredager, en populær dag for hjemmekontor.

– Ikke gi meg dette drittpratet (shit) om at hjemmekontor på fredager fungerer, sa han.

– Det er null sjanse for at jeg lar det være opp til lederne, sa han, og videre:

– Null sjanse. Misbruket som fant sted, var ekstremt.

– Og vi hadde – og dere vet at jeg har rett i dette – mange av dere var på den faens Zoomen, og gjorde følgende: leste e-post, sendte meldinger til hverandre om hvor stor idiot den andre personen var, fulgte ikke med, leste ikke sakspapirene deres. Og hvis dere ikke tror at dette reduserer effektiviteten, kreativiteten og skaper uhøflighet – så gjør det nettopp det, raste Dimon.

– Vi tillot tre dager på kontoret og to dager hjemme. Men her er problemene, OK? Og de er betydelige. Den yngre generasjonen skades av dette. Kanskje de ikke er i din avdeling, men de blir hengende etter – sosialt, når det gjelder idéutveksling og i det å møte mennesker. Faktisk vil jeg tro at de fleste av dere bor i langt mindre mangfoldige samfunn enn dette rommet, sa Dimon.