Dette vil fred bety for shipping

Det er fremdeles tre åpenbare situasjoner der endringer vil ha betydelig påvirkning på sjøgående handel:

Ustabilitet i Midtøsten, Krigen i Ukraina og sanksjonene mot russisk eksport Tariffer på amerikansk import og potensielle mottiltak fra USAs handelspartnere.

Urolighetene i Gaza og den omkringliggende regionen har stor betydning for shipping, særlig fordi de påvirker «stengningen» av Rødehavet. Dette har ført til at skip må seile den lange veien «under Afrika», noe som igjen har økt seilingsdistansene mellom øst og vest for alle typer shipping.

Denne effekten er imidlertid ikke den samme for alle shippingsegmenter. Vi har beregnet at dersom Rødehavet åpnes for normal skipsfart igjen, vil dette gi en effektivitetsforbedring på 8-9 prosent for container- og bilskipflåten. Mens bilskipmarkedet antagelig vil kunne absorbere deler av denne «flåteveksten» ved å ta imot flere biler som i dag fraktes på containerskip – ettersom spotraten for bilfrakt fremdeles er høyere på containerskip enn på bilskip – vil containermarkedet sannsynligvis slite med å fylle opp skipene.

Dette kan føre til en kraftig ratenedgang. En slik ratenedgang i containerfrakt kan i neste omgang også påvirke bilshipping negativt. For tankfarten anslår vi at et åpent Rødehav vil øke flåtens effektivitet med 2-3 prosent, altså ikke like betydelig som for bil- og containershipping, men fortsatt en negativ faktor.