Russland-Ukraina konflikten:  Mot fredssamtaler i Saudi Arabia

Russland invaderte Ukraina i februar 2022 og kontrollerer nå omtrent en femtedel av landet. Kreml har krevd at Kyiv avstår territorium og forblir nøytralt som en del av en fredsavtale, mens Ukraina insisterer på at Russland må trekke seg ut av okkuperte områder og krever NATO-medlemskap eller tilsvarende sikkerhetsgarantier for å forhindre nye angrep fra Moskva.

Det kan ikke USA garantere og i de siste dagene har det skapt krisestemning i Europa. Det har ført til at den franske presidenten Emmanuel Macron innkaller til krisemøte om Trump.

Tidligere i uken hadde president Donald Trump en lang og produktiv samtale med Vladimir Putin. Etter samtalen hadde USAs president stor tro på de vil lykkes i å skape fred i Ukraina.

Saudi Arabia

Høytstående tjenestemenn fra Trump-administrasjonen vil i løpet av de kommende dagene innlede fredssamtaler med russiske og ukrainske forhandlere i Saudi-Arabia. Det opplyser en amerikansk kongressrepresentant og en kilde med kjennskap til planene, det skriver CNBC.

USAs utenriksminister Marco Rubio, nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz og Det hvite hus' spesialutsending for Midtøsten, Steve Witkoff, skal reise til Saudi-Arabia, ifølge kongressrepresentant Michael McCaul, som uttalte seg til Reuters under sikkerhetskonferansen i München. En kilde bekreftet at samtalene vil finne sted.

McCaul, som leder utenrikskomiteen i Representantenes hus, sa at han hadde forstått det slik at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var invitert til samtalene i Saudi-Arabia. Målet med møtene er ifølge McCaul å arrangere et toppmøte mellom Trump, Putin og Zelenskyj for å «skape fred og få slutt på konflikten».

Da Zelenskyj, som var i Tyskland for sikkerhetskonferansen i München, ble han spurt om det planlagte møtet mellom amerikanske og russiske tjenestemenn i Saudi-Arabia.

«Kanskje det er noe på bordet, men ikke på vårt bord. Jeg har ikke sett noen invitasjoner til et møte med andre utsendinger,» sa Zelenskyj.

Han understreket at det ville være merkelig å forhandle med USA og Russland i Saudi-Arabia dersom Ukraina ikke først hadde hatt diskusjoner med sine strategiske partnere.

«Så vidt jeg vet, er ikke Russland vår strategiske partner,» sa han.