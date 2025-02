Polens utenriksminister avviser Zelenskyj-ønske

Europa må bygge opp en egen europeisk hær for å kunne forsvare seg uttrykte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på sikkerhetskonferansen i München lørdag. Han hevdet at Europa ikke lenger kunne være sikker på beskyttelse fra USA, og at kontinentet kun ville oppnå respekt fra Washington gjennom en sterk militærmakt.

– Vi må bygge opp en væpnet styrke for Europa. Europa trenger sin egen hær, sa Zelenskyj.

Det ønske fra Zelenskyj avviser Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski blankt.

Ingen felles hær

Europeiske land kommer ikke til å opprette en felles hær som respons på trusler fra Russland, uttalte Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski i et intervju med statlig TV sent lørdag kveld, det skriver Reuters.

På spørsmål om muligheten for en europeisk hær sa Sikorski til TVP World at man burde være forsiktig med begrepet, ettersom folk legger ulike betydninger i det.

«Hvis man med det mener en sammenslåing av nasjonale hærer, kommer det ikke til å skje, men jeg har lenge vært en forkjemper for at Europa, og særlig EU, bør utvikle sine egne forsvarsevner,» sa han.

Opprustning

Han påpekte at EU for øyeblikket er i ferd med å opprette en forsterket brigade.

«Hvis USA ønsker at vi skal styrke vårt forsvar, bør det inkludere en nasjonal komponent, en NATO-komponent, men jeg mener også en europeisk EU-komponent. EU-subsidier til forsvarsindustrien for å bygge opp produksjonskapasitet, samt en EU-styrke som er verdig navnet,» uttalte Sikorski.

Han gjentok at det ikke er aktuelt å sende polske soldater til Ukraina, ettersom Polens forpliktelse overfor NATO er å beskytte alliansens østlige flanke, altså sitt eget territorium.