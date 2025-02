Det som har skjedd, er at Senterpartiet trakk seg fra regjeringen og at «Jensus Kristus» ble finansminister. Gode sjakktrekk, men ikke politikk, skrev ansvarlig direktør i Finansavisen, Trygve Hegnar den 13. februar.

Nå er «Jensus Kristus» ute med en bekymringsmelding, han frykter «trippel tollskvis» for Norge og det kan ramme oss hardt.

– Det er mye uro i verdensøkonomien. Det er fare for ny handelskrig. Da er det viktig å bruke alle de plattformene, kanaler og kontaktene vi har, for å unngå at Norge rammes. Blir det tolltiltak, så begrenser vi skadevirkningene så mye som mulig, sier Stoltenberg til E24.



I saksen

Situasjonen Stoltenberg frykter mest er en situasjon med trippel tollskvis, der Norge kan sitte i saksen mellom Europa og USA.

– Men det som er utfordringen for Norge, er at vi kan oppleve en tredobbel skvis. Først kan vi risikere at USA iverksetter tolltiltak. Det rammer noen norske bedrifter, og er alvorlig nok for dem, men virkelig alvorlig blir det hvis da EU iverksetter mottiltak, og så faller vi mellom de to stolene, de to handelsblokkene, sier han til avisen.

Enda et problem vi kan støte på er en total svekkelse av veksten i verdensøkonomien på grunn av toller, og hvis man får alle utfordringene på en gang kan det bli tøft for Norge.

– Det er at blir det en tollkrig, blir det omfattende bruk av toll og mottiltak, så kan det påvirke veksten i verdensøkonomien. Prisstigning og renter. Og det vil også virke inn på Norge. Så det er mange nivåer, mange grader av problemet for Norge. Men får vi alle tre virkningene på én gang, så vil det bety potensielt mye for norsk økonomi og norske arbeidsplasser, sier han til avisen.

Gjengjeldelsestoll

Torsdag kom meldingen om at Donald Trump vil innføre gjengjeldelsestoll på alle utenlandske varer.

«Det kan bli noe kortsiktig smerte,» sa Trump på en pressekonferansen torsdag kveld.



«Når det gjelder handel, har jeg bestemt, for rettferdighetens skyld, at vi vil innføre en gjensidig toll. Det betyr at vi vil kreve nøyaktig samme toll fra andre land som de krever fra USA – verken mer eller mindre!,» skrev Trump på Truth Social.