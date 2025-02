SBB-eier Ilija Batljans private selskaper har blitt ilagt en bot på 550.000 svenske kroner av den svenske Finansinspektionen (FI), skriver Dagens Industri.

Årsaken til boten er sen rapportering til innsynsregisteret etter aksjesalget i eiendomsselskapet Logistea i 2023.

Det er gjennom to separate vedtak at FI har besluttet å ilegge sanksjonsgebyrer til selskapene Ilija Batljan Invest og Ilija Batljan Invest Kristianstad, med henholdsvis 200.000 og 350.000 svenske kroner i bøter.

Begge selskapene eies av eiendomsinvestoren Ilija Batljan, som blant annet er største eier i det hardt pressede eiendomsselskapet SBB.

To dager for sent

Begge vedtakene gjelder brudd på reglene for rapportering av transaksjoner til FIs innsynsregister, som inneholder informasjon om transaksjoner utført av personer i ledende posisjoner eller deres nærstående.

Den 19. juni 2023 solgte Ilija Batljan Invest og Ilija Batljan Invest Kristianstad aksjer i eiendomsselskapet Logistea.

Ettersom Ilija Batljans kone, Sanja Batljan, på det tidspunktet satt i styret for Logistea, ble hans to selskaper regnet som nærstående til en innsynsperson i Logistea. Dette innebar at selskapene var forpliktet til å rapportere transaksjonene til FIs innsynsregister innen tre handelsdager.

Dette ble ikke gjort. Selskapene rapporterte transaksjonene to dager for sent, noe FI nå reagerer på ved å ilegge dem sanksjonsgebyrer på til sammen 550.000 svenske kroner.

Forsvarer seg

Ilija Batljans selskaper har forsvart seg med at transaksjonene allerede var offentliggjort gjennom pressemeldinger og flaggemeldinger, noe som ifølge dem innebar at markedet hadde fullstendig informasjon om transaksjonene til tross for den forsinkede innrapporteringen til innsynsregisteret.

Selskapene har også anmodet FI om en mildere behandling, med henvisning til deres «betydelig anstrengte finansielle situasjon med høy gjeldsgrad».

Ilija Batljan grunnla SBB i 2016, og aksjen ble raskt populær blant småsparere. Blant annet lovet han hundre år med økende aksjeutbytte. Siden kursrekorden i 2021 har aksjen imidlertid falt kraftig på børsen, og i 2023 trakk Batljan seg som konsernsjef.

Han var frem til i fjor høst konsernsjef i Public Property Invest (PPI), som har gjort det sterkt på børs. Nå er han investeringsdirektør i selskapet.