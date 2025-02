Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at de fleste av verdens børser er over godt i pluss etter halvannen måned inn i 2025.

«To unntak derimot er den danske og japanske børsen. I USA er det for øvrig Dow Jones Industrial Average som leder an med en oppgang på 4,7 prosent, mot Nasdaq-indeksens 3,7 prosent», skriver analytikeren.

«Det er verdt å merke seg at resultatsesongen for fjerde kvartal så langt har vist solid inntjeningsvekst for en rekke selskaper innenfor flere sektorer og industrier, men flere av de aller største skuffet investorene i forrige kvartal. Hvorvidt dette er et tegn i tiden, gjenstår å se», fortsetter han.

Berntsen skriver videre at investeringsviljen de siste 10-15 årene har vært drevet av lave renter, høy likviditet og en sterk tro på at enkelte sektorer ville dominere veksten i overskuelig fremtid.

«Nå ser vi kanskje konturene av en mer disiplinert tilnærming – der solid inntjening, sunn kapitalforvaltning og kontantstrøm prioriteres høyere enn rene vekstforventninger», skriver analytikeren.

«Dette gjenspeiles også i resultatsesongen. Mens inntjeningen generelt har vært sterk, har flere av de største aktørene skuffet markedet. Dette kan bety at forventningene har blitt strukket for langt, eller at markedet begynner å prise inn mer realistiske vekstutsikter», påpeker han.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,15 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,30 prosent.

Ferske nøkkeltall viser at Japans BNP i fjerde kvartal steg 2,8 prosent på årsbasis, og overgikk dermed Reuters anslag om en vekst på 1 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes derimot 0,35 prosent, CSI 300 er ned 0,42 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller 1,29 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er mandag morgen opp 027 prosent til 74,94 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,08 prosent til 70,80 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Ukens siste handelsdag avsluttet blandet på New York-børsen, S&P 500 endte marginalt i rødt og står i 6.114,55 poeng, Dow Jones stengte ned 0,4 prosent til 44.545,28, Nasdaq endte dagen opp 0,4 prosent til 20.026,77.

Airbnb bykset opp 14,5 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon, og stengte med en kurs på 161,42 dollar aksjen. I fjerde kvartal omsatte selskapet for 2,48 milliarder dollar og fikk et resultat på 0,73 dollar pr. aksje, noe som var høyere enn ventet.

På listen over aksjene med høyest handelsvolum steg halvlederprodusenten Super Micro Computers markante 13,5 prosent til 48,00 dollar aksjen. Oppgangen var drevet av rykter om at Meta skal annonsere en stor investering innenfor humanoider, noe som trolig vil kreve store investeringer innenfor skybasert AI-software.