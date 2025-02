Christian Sinding slutter som toppsjef i EQT. Han har jobbet i oppkjøpsfondet siden 1998, og fikk stillingen som adm. direktør tilbake i 2019.

Styret melder nå at de har utnevnt Per Franzén som ny adm. direktør. Han tar over sjefsstolen samtidig som EQT skal avholde sin årlige generalforsamling 27. mai.

Sinding vil forbli ved roret frem til Franzén tar over. Etter dette vil han bli en institusjonell partner, hvor han skal lede EQT Council. Sinding vil også fortsette å lede Global Investment Forum og forbli medlem i flere investeringskomiteer.

Store aksjerverdier

Per Franzén har vært ansatt i EQT i nesten to tiår, og fungerer for tiden som viseadm. partner og leder for Private Managing Europe og leder for Nord-Amerika.

– Jeg brenner virkelig for firmaet, etter å ha tilbrakt mesteparten av min karriere her, og jeg er dypt forpliktet til å bygge videre på den fantastiske globale plattformen vi har etablert under Christians ledelse, sier Franzén i en kommentar.

Styreleder Conni Jonsson påpeker at sjefsbyttet er det neste logiske steget for EQT.

– Vi går nå inn i en ny spennende fase med Per ved roret. Jeg har jobbet med Per i nesten to tiår, så jeg vet at han er et forbilde for EQTs distinkte verdier og prestasjonsdrevne kultur, sier han.

Ifølge aksjonærlistetjenesten Holdings eier Sinding EQT-aksjer for 9,1 milliarder kroner. På topp i 2021 var han god for rundt 12 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Hittil i år er EQT-aksjen opp over 20 prosent på Stockholmsbørsen.