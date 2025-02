Halvorsen mot Buffett – lastet opp i finans

Det er sesong for 13F-innlevering i USA, hvor forvaltere med minst 100 millioner dollar i forvaltningskapital må kvartalsvis sende inn posisjonene sine til Finanstilsynet (SEC). Fristen for innlevering er 45 dager etter hvert kvartal, som i denne omgang betyr posisjoner pr. 31. desember 2024.

I motsetning til Warren Buffett har Ole Andreas Halvorsens hedgefond Viking Global Investors kjøpt seg ytterligere opp i bank- og finanssektoren i løpet av fjerde kvartal.

De fem største aksjepostene i fondet er nå alle innen finanssektoren: JPMorgan, UBS, Visa, Bank of America og Charles Schwab, viser en oversikt fra WhaleWisdom.

Forvaltningskapitalen var på 51 milliarder dollar pr. 31. desember 2024, ifølge fondets nettsider.

Viking Global Investors' topp 10 posisjoner Aksje Antall aksjer Markedsverdi ($) Porteføljevekt Endring i antall aksjer JPMorgan 7.466.187 1.789.719.686 5,78% 3.769.652 UBS 24.447.757 1.169.336.217 3,78% -9.169.453 Visa 3.495.090 1.104.588.244 3,57% -10.657 Bank of America 24.715.946 1.086.265.827 3,51% 4.756.416 Charles Schwab 14.658.944 1.084.908.445 3,50% 12.318.988 Intuit 1.718.964 1.080.368.874 3,49% 1.429.045 Microsoft 2.390.300 1.007.511.450 3,25% 345.871 Fortive 13.193.368 989.502.600 3,20% 1.395.948 UnitedHealth 1.900.457 961.365.178 3,10% 1.900.457 DoorDash 4.949.392 830.260.508 2,68% 1.350.087 *13F-innleveringer viser kun børsnoterte verdipapirer, som aksjer og børshandlede fond. WhaleWisdom, 13F

Kjøper og selger

I løpet av fjerde kvartal kjøpte Halvorsen nord for 4,75 millioner aksjer i Bank of America til totalt 24,72 millioner aksjer verdt 1,08 milliarder dollar. Til sammenligning solgte Buffett 117,5 millioner aksjer i storbanken og sitter pr. slutten av 2024 med 680,23 millioner aksjer verdt nesten 30 milliarder dollar. Siden nyttår er aksjen for øvrig opp 6,85 prosent.

Buffett solgte også 73 prosent av Citigroup-posisjonen sin og 18 prosent av posisjonen i Capital One Financial.

I 2013 kom Halvorsen inn på Kapitals liste over landets 400 rikeste. Den gangen ble formuen beregnet til 8 milliarder kroner. Siden har utviklingen vært formidabel. For 2024 landet formuen på 76 milliarder kroner, ifølge Kapital. Over de elleve årene tilsvarer dette en årlig vekst på 23 prosent. Halvorsen har mye penger i egne fond, og inntektene avhenger av meravkastning, så fondsavkastning og formue følger hverandre ganske tett.

«Er Halvorsen på vei til å bli bedre enn Warren Buffett?» skrev Finansavisen i høst. Sistnevnte har levert en årlig avkastning på litt under 20 prosent – nøyaktig 19,8 prosent fra 1965 og frem til da. Hvis noen synes det blir å sammenligne epler og pærer, kan vi legge til at Warren Buffetts egen formue har lagt på seg 12 prosent årlig de samme 11 årene, ifølge Bloomberg Billionaires Index.