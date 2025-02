DNB Markets vraker aksje før ukens kvartalstall

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 1,9 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,3 prosent.

SATS og SalMar var aksjene i porteføljen som gjorde det best, med en kursutvikling på henholdsvis 9,9 prosent og 5,8 prosent. Verst gikk det med Subsea 7 og Sparebank 1 SMN som falt henholdsvis 2,6 prosent og 2,4 prosent.

Denne uken velger DNB-strateg Paul Harper å kvitte seg med SalMar til fordel for Mowi.

Ønsker lavere risiko

Harper ønsker å redusere risikoen i forkant av SalMars kvartalspresentasjon denne uken. Ved å ta Mowi inn i porteføljen opprettholder han en nøytral sektoreksponering, samtidig som han understreker at Mowi har en høyere kvantitativ rangering enn SalMar på meglerhusets samlede vurdering av inntjeningsrevisjoner, prismoment og verdsetting.

– Mowi er en av aksjene som scorer best på et sammendrag av estimatendringer, kursmomentum og prising. Samtidig ønsker jeg ikke å sitte med SalMar når kvartalstallene kommer. Se bare på mandagens kursreaksjon på Bakkafrosts tall, sier Harper til Finansavisen.

Mandag formiddag faller Bakkafrost åtte prosent etter selskapets kvartalsprentasjon.

Mowi leverte tall i forrige uke

Onsdag i forrige uke presenterte Mowi sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på litt over én prosent, etterfulgt av kursoppgang både torsdag og fredag. Oppdrettselskapet rapporterte rekordhøye inntekter på 1,5 milliarder euro (17,7 milliarder kroner) og et operasjonelt driftsresultat på 226 millioner euro (2,7 milliarder kroner) i fjerde kvartal.

«Jeg er svært fornøyd med at vi klarer å levere på vår strategi og våre mål, og er imponert av organisasjonen som sørger for både rekordvolumer og rekordinntekter også i 2024», uttalte Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi, da tallene ble lagt frem.