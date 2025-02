Venter store bevegelser på valgdagen

Det er valg i Tyskland førstkommende søndag, 23. februar, som følge av kollapsen av statsminister Olaf Scholz' trepartikoalisjon i desember i fjor.

«Valget blir i realiteten en folkeavstemning om finanspolitisk reform, da den forrige regjeringen kollapset nettopp på grunn av budsjettuenighet», skriver analytikere hos Goldman Sachs.

Utfallsmessig er en av de store spørsmålene om det blir blokkerende mindretall eller ingen blokkerende mindretall. I praksis betyr det at grunnlovsendringer krever to tredjedels majoritet for gjennomslag, men hvis småpartier – over sperregrensen (5 prosent) – samler seg, kan de stanse endringer hvis de utgjør over en tredjedel av parlamentet. Det høyrevridde partiet AfD, som ingen partier vil danne koalisjon med ifølge Goldman, kan muligens danne en blocking minority sammen med to av Die Linke, BSW og FDP hvis de klarer over 5 prosent.

Tyske aksjeindekser etter valgresultatet

Sannsynlighet

Sannsynlighet DAX bevegelse MDAX bevegelse Blokkerende mindretall 40%



−1,00% −2,00% Ingen blokkerende mindretall 60% Toparti koalisjon 60% 1,50% 2,50%



Annen koalisjon 40% 0,50% 1,00% Goldman Sachs

Bullish, nøytralt, bearish

«Hvis AfD får 20–25 prosent, og to av FDP, Die Linke og BSW får over 5 prosent, er det 43 prosent sannsynlighet for at regjeringen ikke får gjennomført finansreformer», skriver meglerhuset.

Utfallet som er mest positivt for markedet er en topartikoalisjon mellom CDU/CSU og SPD uten blokkerende mindretall. Meglerhuset tror i et slikt tilfelle at det vil komme finansreformer og et nytt forsvarsfond på 240 milliarder euro. «Dette vil øke inntjeningen til selskaper på DAX og MDAX med 1–2 prosentpoeng.»

Et nøytralt/svakt positivt utfall er en trepartikoalisjon (CDU/CSU + SPD + De Grønne/FDP) uten blokkerende mindretall. En slik koalisjon begrenser sannsynligvis størrelsen på finansreformene og forsvarsinvesteringene.

I et negativt scenario gjør CDU/CSU + SPD det dårligere enn ventet, og det oppstår en blokkerende mindretallskoalisjon (AfD + FDP + Die Linke) med over 33 prosent oppslutning. Det vil sannsynligvis føre til ingen finansreformer, tror Goldman.

Ifølge JPMorgan fremstår en storkoalisjon (CDU/CSU + SPD – som Goldman anser som det mest bullish utfallet) eller CDU/CSU + De Grønne som det mest sannsynlige utfallet.