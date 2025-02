Zwipe er konkurs

Styret i kriserammede Zwipe har mandag valgt å begjære oppbud i selskapet etter at samtalene om finansiering avsluttet uten positivt resultat fredag kveld.

Beslutningen kommer ifølge selskapet etter en grundig gjennomgang av selskapets finansielle situasjon og en konklusjon om at selskapet ikke lenger er i stand til å oppfylle forpliktelsene overfor kreditorene.

«Til tross for omfattende forsøk på å restrukturere driften og sikre fortsatt virksomhet, har det ikke vært mulig å finne en økonomisk bærekraftig løsning. Videre, som kommunisert 14. februar, har samtalene med tredjepart som var ment å sikre videre drift, ikke ført frem. Styret ser derfor ingen annen utvei enn å begjære oppbud», heter det i meldingen.

«Det er med stor beklagelse vi må ta denne beslutningen i dag. Vi har gjort alt i vår makt for å finne alternative løsninger for å sikre videre drift, men vi har ikke lyktes. Vårt fokus er nå å sikre en ryddig prosess for alle berørte parter,» kommenterer styreleder Jörgen Lantto.

Zwipe-aksjen lå ned 64 prosent før den ble pauset mandag.

Mente å ha grunnlag for drift

Det er ikke mer enn drøyt tre uker siden at styret meldte at selskapet har grunnlag for videre drift.

Styrets vurdering var den gang at det er «diskusjoner som ikke er usannsynlige å kunne gi selskapet nødvendig finansiering for å unngå insolvens. Det er derfor styrets oppfatning at selskapet har grunnlag for videre drift».

Tidligere på dagen hadde selskapet meldt at det hadde tapt en voldgiftssak mot IDEX Biometrics og ble dømt til å betale et krav på 702.000 dollar, tilsvarende 7,9 millioner norske kroner, samt renter og saksomkostninger.