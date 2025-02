Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,2 prosent til 1.491,36 poeng på ukens første handelsdag.

Dagens bevegelser

Tungvekteren Kongsberg Gruppen ble dagens nest mest omsatte aksje og steg 6,9 prosent til 1.230 kroner i løpet av dagen.

Den siste tiden har forsvarsaksjer blitt negativt påvirket av mulighetene for en fredsavtale i Ukraina, men under sikkerhetskonferansen i München ble det klart at europeiske land ikke blir invitert til fredsforhandlingene mellom USA og Russland. Det støtter opp under ideen om at Europa må styrke egen forsvarsindustri.

Teknologiaksjen Zwipe er konkurs etter at styret ikke kom i mål med å finne finansiering fredag kveld. Aksjen rakk å falle 64 prosent til 0,03 kroner før handelen ble stanset på ettermiddagen.

Lakseaksjen Bakkafrost la mandag frem tall for fjerde kvartal, der oppdrettsselskapet kunne vise til et operasjonelt driftsresultat på 280 millioner danske kroner, mot ventet 356 millioner. Inntektene beløp seg til 1.470 millioner danske kroner, mens analytikerne hadde spådd inntekter på 1.775 millioner. Aksjen endte ned 4,1 prosent til 602 kroner ved børsens stengetid.

Panteaksjen Tomra steg fredag 12,8 prosent etter å ha overgått analytikernes forventninger i fjerde kvartal. Mandag falt den imidlertid tilbake 2,3 prosent til 186,10 kroner.

SEB har nå nedjustert sin anbefaling på aksjen fra hold til selg, og kutter samtidig kursmålet fra 165 til 155 kroner. Danske Bank beholder derimot sin kjøpsanbefaling på Tomra, og jekker samtidig opp kursmålet fra 180 til 210 kroner.

Den volatile aksjen EAM Solar falt 10,2 prosent til 0,44 kroner etter å ha ligget an til oppgang mesteparten av dagen. Nedgangen kommer etter at aksjen endte opp heftige 53,1 prosent på fredag. Torsdag ettermiddag ble det meldt at Nordnet Livsforsikring AS har kjøpt 4,1 millioner EAM-aksjer, og eier dermed nå 7,24 prosent av selskapet.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid mandag omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 74,82 dollar, opp 0,4 prosent. Brent-oljen med levering i april ligger ned 0,4 prosent til 74,79 dollar.

Equinor falt 2 prosent til 252,65 kroner, mens Aker BP endte ned 0,6 prosent (ex. utbytte) til 237,10 kroner. Vår Energi endte ned 1,8 prosent (ex. utbytte) til 32,73 kroner.