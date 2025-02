Europeisk opprustning sender våpenaksjer til himmels

Muligheten for fred i Ukraina tynget europeiske våpenaksjer i desember og januar, men mandag pekte pilene igjen oppover. Den svenske jagerflyprodusenten Saab og den tyske komponentleverandøren Renk Group steg med 14-15 prosent, mens Düsseldorf-baserte Rheinmetalls oppgang ble på godt over 10 prosent. Utsiktene er også blitt bedre for franske Thales Group og Dassault Aviation samt britiske Bae Systems og italienske Leonardo. Disse fikk kursløft på 7-8 prosent mandag.

Det var flere årsaker til den dramatiske rekylen. Zelensky erklærte at han ikke vil anerkjenne en fredsløsning som Ukraina ikke har vært med på å utforme, mens Storbritannia og Tyskland åpnet for å sende egne soldater til Ukraina. I tillegg er det klart at Europas ledere gradvis innser at de må bruke en god del mer penger på opprustning, heller enn å satse på at USA skal forsvare vår del av verden. Alt dette betyr langt høyere inntekter og inntjening for Europas våpenbransje.

I Euro Stoxx 600-indeksen gjorde ThyssenKrupp det imidlertid aller best mandag, Kursen la på seg 19 prosent, mer enn noen gang på fire og et halvt år, etter at Bank of America roste det tyske konglomeratets planer om å skille ut og børsnotere sin Marine Systems-del. Denne virksomheten har blant annet levert 70 prosent av Natos ikke-atomdrevne ubåter. Analytikere anslår at den kan ha en børsverdi tilsvarende rundt halvparten av morselskapets, og transaksjonen ventes å bli ferdigstilt innen nyttår.

De amerikanske aksjebørsene var stengt i anledning «President's Day», men i futuresmarkedet var alle de store børsindeksene noe opp ved halv fem-tiden mandag. En indikator for prisingen av S&P 500, Shillers P/E, ligger nå på 38,6 og er dermed lik en 24-årig topp. Rekorden på 44,2 stammer fra desember 1999, kort tid før den tidens dotcomboble sprakk. Shillers P/E bruker et tiårig inflasjonsjustert inntjeningssnitt, heller enn det seneste årets inntjening.