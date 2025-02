Tigergutt har solgt seg ut av Tesla

Ole Andreas Halvorsens Viking Global Investors har lagt frem sin portefølje ved utgangen av fjoråret. Dokumentene viser at fondet gjorde store investeringer i flyindustrien og finanssektoren, men at Tesla-aksjen er borte fra listen.

Viking eide Tesla-aksjer for 114 millioner dollar ved utgangen av september, men ingen ved årets slutt. Det tyder på at fondet solgte seg helt ut av selskapet i fjerde kvartal.

Tesla-aksjen har falt over seks prosent hittil i år. Nedgangen kommer etter at selskapet i januar reduserte vekstanslagene for bilsalget i 2024. I februar har svake salgstall fra blant annet Tyskland, Frankrike, Kina, California og Norge bidratt til usikkerhet. I Norge falt salget med 38 prosent i januar, det skriver E24.

Bilmerket har fått mye kritikk mot seg etter Musks opptredener i det hvite hus den seneste tid. De siste dagene har det florert med bilder av Tesla-eiere som har fått «nazi-bøter».

Priset inn høy vekst

Eksperter mener Tesla-aksjen er høyt priset.

– Det er grusomt mye fremtidig vekst priset inn i selskapet, sier sjefstrateg Steve Sosnick i Interactive Brokers til Bloomberg.

Samtidig satser Viking stort på flyprodusenten Boeing, med en investering på 526 millioner dollar. Boeing-aksjen har steget nesten fire prosent i år etter positive signaler om stabilisering av produksjonen.

Hedgefondet økte også sine posisjoner i finanssektoren, særlig i JPMorgan Chase, Bank of America og Charles Schwab. JPMorgan er nå fondets største enkeltinvestering med en verdi på 1,8 milliarder dollar.

Halvorsen, som fikk kallenavnet «Tigergutt» fra sin tid i Tiger Management, har en formue på anslagsvis 76 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Tallene stammer fra kvartalsrapporteringen til det amerikanske finanstilsynet SEC. Dokumentene viser ikke nøyaktig når transaksjonene fant sted.

