Aurora Eiendom er et børsnotert eiendomsselskap notert på Euronext Growth. Selskapet ble notert i juni 2021 med en prising på 100 kroner per aksje. Reisen siden den gang har vært trasig, med et kursfall på 10 prosent på tre og et halvt år.

Petter Stordalen er styreleder, mens Christian Ringnes er største eier, med i overkant av 20 prosent av aksjene, verdsatt til 565 millioner kroner.

Stordalen på sin side, eier rundt 5 prosent av selskapet, der posisjonen hans er verdsatt til 138 millioner kroner. Andre kjente investorer som figurerer på aksjonærlisten inkluderer Harald Moræus-Hanssen, Varner-familien og Johannson-familien.

Christian Ringnes og Petter Stordalen er god for hennholdsvis 6,35 og 23 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Aurora Eiendom kom med tall for fjerde kvartal forrige fredag, der leieinntektene kom inn på 148 millioner kroner, det tilsvarte en vekst på 2 prosent fra samme kvartal året før. Utleiegraden var ved slutten av året på 97,6 prosent.

30 prosent oppside

DNB-analytiker Simen Mortensen er ute med en oppdatering på eiendomsselskapet der han gjentar kjøp og jekker opp kursmålet fra 110 til 115 kroner. Det tilsvarer en oppside på 30 prosent om analytikeren får rett.

Ifølge Mortensen handler aksjen på en Pris/NAV multippel på 0,63, altså en betydelig rabatt til underliggende verdier.

«Aurora vendte tilbake til vekst i fjerde kvartal etter inntektsfallet i tredje kvartal, som skyldtes kortsiktige effekter. Med en attraktiv verdsettelse og solid balanse ser vi fortsatt et gunstig forhold mellom risiko og avkastning,» skriver Mortensen i en rapport



Aurora Eiendom-aksjen er opp 9,3 prosent så langt i år og er sist omsatt for 88,5 kroner per aksje.