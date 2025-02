Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag:

Kjendisbanken Nordic Corporate Bank har sett en økning på hele 84 prosent i misligholdte utlån med sin høye eiendomseksponering. Nå utgjør de misligholdte utlånene 6,5 prosent av den samlede utlånsporteføljen.

Daglig leder Erling Astrup skylder på 14 rentehevinger og lavere omsetningstakt i markedet, og peker på at låntagere ikke får solgt det de trenger for å kunne betale gjelden sin. Blant bankens eiere er navn som Christen Sveaas, Stein Erik Hagen og Thomas Wilhelmsen.

KMC Properties er tømt for verdier, men har steget voldsomt på Oslo Børs i år. På det meste har aksjen vært opp mer enn 700 prosent på få dager, og før helgen var prisingen over 160 millioner kroner, uten at det var kommet nyheter rundt selskapet.

Styreleder Bjørnar André Ulstein vil av prinsipp ikke kommentere aksjekursen. Børsdirektør Øivind Amundsen sier de ikke griper inn så lenge det ikke er markedsmanipulasjon, men poengterer også at Oslo Børs ikke vil ha tomme selskaper liggende til evig tid.

Henning Solberg går til rettssak mot Askim & Spydeberg Sparebank for å få tilbake eierskapet til slektsgården, etter å ha funnet et unntak i odelsloven.

Banken kjøpte Solberg gård i Spydeberg etter selv å ha begjært den tvangssolgt. Unntaket i odelsloven går imidlertid ut på at også selger av eiendommen har odel når eiendommen er solgt på tvangssalg. Dermed har Solberg full rett til å kreve odel.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Hun sier til Dagbladet at de rikeste i Norge pøser mye penger inn i valgkampen for å prøve å sikre personlig økonomisk vinning. Hun hevder de skal oppnå dette ved å fjerne formuesskatten.

De rike som har betydelig formue, har ikke kommet dit ved å spille Lotto eller Joker. Vi mener det er bedre med flere aksjonærer og færre Joker-millionærer, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Icelandic Salmon: Kl. 06.30, webcast kl. 10.00

SalMar: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Bouvet: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

Norconsult: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast

poLight: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast