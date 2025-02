Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at en rekke europeiske børser, ledet av den tyske DAX-indeksen, mandag nådde nye all-time highs.

«Den umiddelbare forklaringen er enkel: forsvarsaksjer steg kraftig på forventninger om økte forsvarsbudsjetter i hele Europa. Den dypere forklaringen er langt mer kompleks og peker mot fundamentale endringer i hvordan Europa posisjonerer seg økonomisk og strategisk i verden», skriver han.

«For investorer er dette ikke bare en markedsbevegelse. Det er et strukturelt skifte. For politikere og beslutningstakere er det en realitet som krever handling», påpeker Berntsen.

Han skriver videre at aksjemarkedet reagerer raskt på nye forventninger, men hva skjer etter at den første oppgangen i forsvarssektoren er priset inn?

«En kortsiktig bølge av ordrer kan løfte omsetningen til selskaper som Rheinmetall, BAE Systems, SAAB, Kongberg Gruppen, Airbus mfl., men den dypere utfordringen for Europa er ikke bare å bruke mer penger på forsvar – det er å gjøre det effektivt», skriver analytikeren.

«For investorer betyr dette at forsvarssektoren har potensial, men at den langsiktige verdiskapningen vil avhenge av politisk koordinering og evnen til å bygge en mer samlet europeisk forsvarsindustri. Her er det muligheter for både fusjoner og strategiske allianser», påpeker Berntsen.

Asia

De fleste børsene i Asia styrkes tirsdag morgen. I Japan stiger Nikkei 0,62 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,55 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,11 prosent, CSI 300 klatrer 0,24 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 1,91 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,66 prosent etter at den australske sentralbanken (RBA) kuttet renten for første gang på fire år. Renten ble, i tråd med økonomenes forventninger, satt ned med 0,25 prosentpoeng til 4,1 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er tirsdag morgen opp 0,19 prosent til 75,36 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,15 prosent til 71,44 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,82 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

De amerikanske markedene var mandag stengt som følge av Presidents Day.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,2 prosent til 1.491,36 poeng på ukens første handelsdag.

Tungvekteren Kongsberg Gruppen ble dagens nest mest omsatte aksje og steg 6,9 prosent til 1.230 kroner i løpet av dagen. Under sikkerhetskonferansen i München ble det klart at europeiske land ikke blir invitert til fredsforhandlingene mellom USA og Russland, noe som støtter opp under ideen om at Europa må styrke egen forsvarsindustri.

Teknologiaksjen Zwipe er konkurs etter at styret ikke kom i mål med å finne finansiering fredag kveld. Aksjen rakk å falle 64 prosent til 0,03 kroner før handelen ble stanset på ettermiddagen.

Lakseaksjen Bakkafrost la mandag frem tall for fjerde kvartal, der oppdrettsselskapet kunne vise til et operasjonelt driftsresultat på 280 millioner danske kroner, mot ventet 356 millioner. Aksjen endte ned 4,1 prosent til 602 kroner ved børsens stengetid.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.: