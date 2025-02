Oljefondet har mottatt 82 søknader til jobben som sjef for oljefondet, ifølge et dokument Finansavisen har fått innsyn i.

Blant annet skal Nicolai Tangen ha søkt om 5 nye år i sjefsstolen. I tillegg finner man blant annet tidligere statssekretær Erlend Grimstad (Sp), dekk-konge Tommy Sharif og Greenpeace-sjef Frode Pleym. Bitcoinentusiast Torkel Rostad dukker også opp.

Svak avkastning

2024 var ikke et særlig godt år for Tangen. Han fikk ikke gehør for private equity-investeringer i fondet, og hans SMS-korrespondanse med Elon Musk ble avslørt i full offentlighet.

Verst av alt var kanskje at hans defensive grep i Oljefondet bidro sterkt til at fondets relative avkastning i fjor ble den svakeste på ti år. Dette faktumet har havnet i skyggen av at verdien steg med 4.000 milliarder kroner gjennom fjoråret og at fondet nylig passerte en milepæl på 20.000 milliarder kroner.