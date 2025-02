Rapport: Oljefondet investerer i selskaper involvert i atomvåpen

Ifølge Ican, som ble tildelt Nobels fredspris i 2017, er den samlede summen av investeringene 43,5 milliarder norske kroner.

Don’t Bank on the Bomb -rapporten er utarbeidet av i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (Ican) og den nederlandske fredsorganisasjonen Pax. Ican viser til en gjennomgang av tall for oljefondet fra januar – og skriver at fondet fortsatt har investeringer i sju selskaper som rapporten trekker fram som involvert i atomvåpenproduksjon.

– Dine og mine sparepenger

– Nå brukes dine og mine sparepenger for eksempel til å sette sammen atomvåpen Trump kan skyte ut, sier Tuva Widskjold, koordinator for Ican Norge.

– Vi snakker om verdens verste masseødeleggelsesvåpen, som ved bruk kan gjøre verden slik vi kjenner den, til historie, fortsetter hun.

– Don`t Bank on the Bomb-rapporten fjerner enhver tvil om hvordan disse selskapene knyttes til atomvåpen. Det finnes ingen gråsoner her. Driver man med atomvåpen, skal man utestenges fra fondet, sier Daniel Gudbrandsen-Farsjø, politisk rådgiver i Nei til Atomvåpen.

Tidligere ekskludert

Tidligere har Statens pensjonsfond utland – ofte omtalt som oljefondet – blant annet solgt seg ut av selskapet L3Harris på grunn av produksjonen av deler til atomvåpen.

Fondets retningslinjer fastslår blant annet at det ikke skal investere i selskaper som er involvert i produksjon av atomvåpen, tobakk eller kullkraft.

Etikkråd

Det samme gjelder selskaper som medvirker til, eller er ansvarlige for miljøskader, grove brudd på menneskerettighetene eller «krenker individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner».

Finansdepartementet har opprettet det uavhengige Etikkrådet for å vurdere hvilke selskaper det ikke skal investeres i.

NTB har vært i kontakt med Statens pensjonsfond utland og spurt om en kommentar til rapporten.