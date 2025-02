Flatt på Oslo Børs: Gigantblokk på over 500 mill. – aksjen faller

En rekke analytikere justerer nå sine anbefalinger. Både Arctic Securities og Carnegie nedjusterer fra kjøp til hold, og kutter. Førstnevnte kutter samtidig kursmålet fra 760 til 640 kroner, mens Carnegie senker fra 675 til 650 kroner. SEB og Nordea beholder derimot sine kjøpsanbefalinger. SEB kutter kursmålet fra 700 til 673 kroner, mens Nordea nedjusterer fra 800 til 750 kroner.

Nedgraderes etter tall

Det har vært spinnvill handel i John Frederiksen-selskapet Avance Gas. Først startet aksjen ned 7,9 prosent før den var opp hele 30,3 prosent til 37,00 kroner. Nå er aksjen opp 7,8 prosent til 30,60 kroner og foreløpig pauset.

Aksjen noteres tirsdag eks utbytte på 2,00 dollar pr. aksje, og distribusjon av BW LPG-aksjer. Avance-styret har besluttet at alle aksjonærene skal motta én BW LPG-aksje for hver fjerde Avance-aksje de eier. Det tilsvarer rundt 250 millioner dollar, cirka 3,25 dollar pr. aksje.

Bouvet faller 4,63 prosent til 76,20 kroner etter sine fjerdekvartalstall. Selskapet hadde i perioden inntekter på 1.026 millioner kroner, mot 970 millioner i samme kvartal året før. Driftsresultatet steg fra 106 til 119 millioner kroner.

SpareBank 1 Markets nedgraderer aksjen til nøytral fra kjøp og nedjusterer kursmålet til 75 kroner fra 85 kroner.

Som en av en rekke europeiske forsvarsaksjer, steg Kongsberg Gruppen mandag 6,9 prosent. Tirsdag faller aksjen 0,5 prosent til 1.224,00 kroner.

Under sikkerhetskonferansen i München ble det klart at europeiske land ikke blir invitert til fredsforhandlingene mellom USA og Russland, noe som støtter opp under ideen om at Europa må styrke egen forsvarsindustri.

Høyt på vinnerlisten finner vi volatile KMC Properties , som igjen stiger kraftig. Aksjen er nå opp 50,9 prosent til 0,08 kroner, til tross for at selskapet er tømt for verdier etter at svenske Logistea kjøpte ut alle eiendommene.

«Selskapet har notert seg kursutviklingen, men av prinsipp kommenterer vi ikke egen aksjekurs», skriver styreleder Bjørnar André Ulstein i en sms til Finansavisen.

På kort tid har storeier Nordika pumpet ut aksjer og gått fra en eierandel på 17 prosent til under 5 prosent.