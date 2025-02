Starter utbetalinger etter skandalen

Over to år etter at Sam Bankman-Frieds kryptobørs FTX kollapset, vil noen av kundene endelig få tilbake pengene sine fra tirsdag, skriver Wall Street Journal.

De første utbetalingene vil gå til mindre kunder med krav under 50.000 dollar, mens totalen er estimert til flere milliarder dollar.

FTX kollapset i november 2022 etter å ha mislyktes i å håndtere en bølge av kundeuttak. Det ble avslørt at Bankman-Frieds tradingfirma, Alameda Research, hadde brukt FTXs kunders midler til risikable handelsstrategier. Bankman-Fried ble dømt for bedrageri og fikk 25 års fengsel.

Skal utbetale alt

For å tilbakebetale kundene har konkursboet solgt FTXs digitale token-beholdninger og andre eiendeler, blant annet en andel i AI-startupen Anthropic, og har også krevd tilbake midler fra kryptofirmaer som hadde forretninger med FTX.

Til tross for at FTX vil klare å utbetale hele potten, er kunder misfornøyde fordi utbetalingene beregnes i dollar – ikke krypto – basert på beholdninger pr. november 2022, som var en svak periode i kryptomarkedet.

Noen ofre er også frustrerte over at de ikke har kunnet gi tilstrekkelig dokumentasjon for å være kvalifisert for tilbakebetaling. For å motta utbetalinger må kravstillere bestå en «kjenn-din-kunde»-prosess for å bevise at midlene ikke var et resultatet av ulovlig aktivitet.

Mye trafikk

Pr. november var omtrent 162.000 småkrav godkjent for utbetalinger, mens anslagsvis 457.000 småkrav hadde gyldige krav, men ennå ikke hadde bestått verifiseringsprosessen, ifølge en rettsinnlevering fra en konsulent for konkursboet.

– Vårt team har jobbet utrettelig for å levere en effektiv prosess for så mange kunder som mulig, sa en talsperson for FTX, som understreket at det ville være forsinkelser gitt omfanget, ifølge avisen.

– Vi må ta alle forholdsregler for å sikre at distribusjonene er fullt ut i samsvar med gjeldende «Know Your Customer»- og anti-hvitvaskingslover, la talspersonen til.