Nvidia viser vei på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent, S&P 500 stiger 0,2 prosent mens Dow Jones er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,52 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,0 prosent til 15,52.

Nvidia avsluttet forrige uke med en kursoppgang på 2,6 prosent. Mandag var det stengt på New York-børsen, og kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 2,2 prosent.

Handelsbanken skriver i en oppdatering Fed-representant Christopher Waller skal ha uttalt at nye data støtter å holde renten i ro, men dersom inflasjonen oppfører seg som den gjorde i 2024 så kan man gjenoppta rentekutt.

«Det sikkerhetspolitiske bildet har satt sitt preg på markedet de siste dagene. Trumps samtale med Putin, forestående forhandlinger om Ukraina i Saudi-Arabia, sikkerhetskonferansen i München og møtet i Paris mellom enkelte europeiske ledere virker å ha gitt europeiske politikere en erkjennelse av at Europa ikke kan lene seg på USA, men ta et større ansvar for egen sikkerhet og situasjonen i Ukraina», skriver DNB Markets i en rapport.