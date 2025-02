Oppturen fortsetter for våpenaksjer

Tirsdag fortsatte oppturen for enkelte europeiske våpenaksjer, selv om fredsforhandlingene mellom USA og Russland ble kalt «vellykkede». Vinnerne i Euro Stoxx 600-indeksen inkluderte tyske Thyssenkrupp og franske Thales. Førstnevnte bygger blant annet ubåter, mens Thales utvikler avansert teknologi for både forsvar og privat sektor. De to fikk kursløft på henholdsvis 7 og 3 prosent.

Capgemini fikk derimot et kursfall på rundt 9 prosent. Det Paris-baserte konsulentfirmaet meldte at inntektene krympet med 1,1 prosent i fjerde kvartal, justert for valutaendringer. Inntjeningen per aksje styrket seg likevel med 1,2 prosent. Toppsjefen snakket om «kraftig motvind» i segmentene Frankrike og Industriell produksjon, mens sektorene finans, forbruksvarer og handel var lyspunkter.

På den andre siden av Atlanterhavet la blant andre Fluor Corp og Conagra Brands frem kvartalsrapporter for fjorårets siste kvartal. Førstnevnte, som er blant USAs største entreprenører, bommet stort på analytikernes topp- og bunnlinjeestimat. Ved halv fem-tiden var aksjen ned nær 8 prosent.

Conagra produserer dagligvarer og eier merker som Healthy Choice, Chef Boyardee og Orville Redenbacher's. Aksjen svekket seg med nesten 8 prosent, etter at ledelsen nedjusterte guidingen for dette regnskapsårets inntjening per aksje fra 2,45–2,50 dollar til «rundt 2,35 dollar». Samtidig ble salgsprognosen jekket ned til et fall på rundt 2 prosent, heller enn 0–1,5 prosent. Problemet er begrensninger på tilbudssiden, når det gjelder produksjonen av frosne kyllingmåltider og frosne grønnsaker.

På makrofronten holdt Storbritannias arbeidsledighet seg på 4,4 prosent i januar, mens 4,5 prosent var ventet. Også snittlønnen inkludert bonuser steg overraskende mye.

I Frankrike bykset den årlige konsumprisveksten i januar til 1,7 prosent, mer enn noen gang siden august og 0,3 prosentpoeng over bankenes forventninger.

Dessuten steg Zew Institutes indeks for makroøkonomenes forventninger til eurosonens BNP-vekst til en syvmåneders topp. Hele 58 prosent av deltagerne spår null økonomisk vekst i det neste halvåret.