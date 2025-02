Oslo Børs endte omtrent uendret tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.491,05, en nedgang på marginale 0,02 prosent.

Brent-oljen med april-levering er opp 0,4 prosent til 75,54 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 71,56 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,82 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor steg 0,1 prosent til 253,00 kroner, mens Aker BP endte opp 0,2 prosent til 237,50 kroner. Vår Energi gikk frem 0,5 prosent til 32,90 kroner.

Oljeselskapene ser ikke ut til å øke leteinvesteringene etter olje og gass, mener Carnegie-analytiker Erik Aspen Fosså, som nedjusterer kursmålet på TGS ytterligere et knepp, dagen før kvartalstall. Aksjen endte ned 5,8 prosent til 108,40 kroner.

Bevegelser

Det har vært spinnvill handel i John Frederiksens gassrederi Avance Gas. Først startet aksjen ned 7,9 prosent før den var opp hele 30,3 prosent til 37,00 kroner. Aksjen endte så ned 10,6 prosent til 25,40 kroner ved børsslutt.

Aksjen noteres tirsdag eks utbytte på 2,00 dollar pr. aksje, og distribusjon av BW LPG-aksjer. Avance-styret har besluttet at alle aksjonærene skal motta én BW LPG-aksje for hver fjerde Avance-aksje de eier. Det tilsvarer rundt 250 millioner dollar, cirka 3,25 dollar pr. aksje.

Schibsted falt 1,5 prosent til 310,20 kroner. Ifølge en børsmelding mandag kveld solgte Polaris Media 1,66 millioner aksjer til en pris på 305,60 kroner pr. aksje, tilsvarende rett over 500 millioner kroner.

Bouvet falt 5,0 prosent til 75,90 kroner etter sine fjerdekvartalstall. Selskapet hadde i perioden inntekter på 1.026 millioner kroner, mot 970 millioner i samme kvartal året før. Driftsresultatet steg fra 106 til 119 millioner kroner.

SpareBank 1 Markets nedgraderte aksjen til nøytral fra kjøp og nedjusterte kursmålet til 75 kroner fra 85 kroner.

Bakkafrost falt mandag 4,1 prosent etter skuffende fjerdekvartalstall, og fortsatte tirsdag ned ytterligere 3,7 prosent til 579,50 kroner.

Både Arctic Securities og Carnegie nedjusterte aksjen fra kjøp til hold. Førstnevnte kutter samtidig kursmålet fra 760 til 640 kroner, mens Carnegie senker fra 675 til 650 kroner. SEB og Nordea beholder derimot sine kjøpsanbefalinger. SEB kutter kursmålet fra 700 til 673 kroner, mens Nordea nedjusterer fra 800 til 750 kroner.

Den svært volatile aksjen KMC Properties toppet vinnerlisten tirsdag. Aksjen endte opp 90,4 prosent til 0,11 kroner, til tross for at selskapet er tømt for verdier etter at svenske Logistea kjøpte ut alle eiendommene.

«Selskapet har notert seg kursutviklingen, men av prinsipp kommenterer vi ikke egen aksjekurs», skrev styreleder Bjørnar André Ulstein i en sms til Finansavisen.

På kort tid har storeier Nordika pumpet ut aksjer og gått fra en eierandel på 17 prosent til under 5 prosent.