Tapte i retten: Må ut med 30 millioner

Vatne Living, eid av Runar Vatne, er dømt til å betale Solon Bolig 29,4 millioner kroner, i tillegg til 1,2 millioner kroner i sakskostnader.

Obos-eide Solon Bolig saksøkte i fjor Vatne Living, eid av investor Runar Vatne, etter at selskapet trakk seg fra en avtale om kjøp av 20 leiligheter i Magasinparken i Ski, skriver DN. Saken ble nylig behandlet i Oslo tingrett.

Det har ikke vært en dans på roser for investoren i forkant av søksmålet. Tidligere i feburar kom Runar Vatnes, Vatne Capital, med regnskapstall for 2023. Ved utgangen av året hadde investoren en bokført egenkapital på 358 millioner kroner, ned fra 747 millioner kroner i 2022.mens den samlede gjelden utgjorde snaut 4,3 milliarder kroner.

Sterkt uenig

– Vi har akkurat mottatt dommen. Den inneholder noen kommersielle vurderinger og konklusjoner som Vatne er sterkt uenig i. Vatne vil bruke ankefristen til å vurdere en anke, skriver advokat Øystein Myre Bremset i Grette i en sms til DN.

Retten slo fast at Vatne Living misligholdt avtalen, noe som ga Solon rett til å heve kjøpet. Spørsmålet var om Solon hadde gjort nok for å begrense tapet ved videresalget. Vatne Living hevdet at Solon burde solgt leilighetene enkeltvis, men Solon valgte å selge hele selskapet.

Meglerestimat antydet at enkeltvise salg kunne gitt 120 millioner kroner, mens salget endte på 85 millioner. Retten bemerket at Solon «muligens ville oppnådd en høyere pris» ved et annet salg, men at dette var usikkert både i pris og tid. Markedssituasjonen var svak, og retten slo fast at «prisen skyldtes ikke mangler ved selve salgsprosessen».

Obos kjøpte aksjene, noe Vatne Living mente var problematisk siden Obos kontrollerer Solon. Likevel konkluderte retten med at Solon og megler hadde forsøkt å finne andre kjøpere, og at høyere bud uteble. Det var heller ikke urimelig av Solon å unngå et langvarig salgsløp: «Retten mener det ikke ligger innenfor partenes tapsbegrensningsplikt å begi seg inn på flerårige salgsprosjekter.»

Vatne anklaget Solon for svakt beslutningsgrunnlag, men retten mente Solon hadde «god oversikt over markedet» selv om detaljerte kalkyler manglet.