Blandet på Wall Street: Intel hopper på bruddrykter

Oppdatert 21:00.

De toneangivende indeksene på New York-børsen beveger seg svakt tirsdag ettermiddag. Nasdaq-indeksen er nede 0,2 prosent. Dow Jones er ned 0,3 prosent, mens S&P 500 har steget med én promille.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,54 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,2 prosent til 15,69.

En rekke usikkerheter har ledet til at markedet har stagnert de siste ukene, tirsdag ser ikke ut til å bli et unntak. Høytstående amerikanske og russiske tjenestemenn møttes i Saudi-Arabia tirsdag for å diskutere Russland-Ukraina-konflikten, men uten deltakelse fra ukrainske representanter.

Bevegelser

Intel Corp. stiger med 13,0 prosent etter spekulasjoner om en mulig oppsplitting i samarbeid med Taiwan Semiconductor Manufacturing og Broadcom. Super Micro Computer hopper med 13.1 prosent etter å ha utstedt en optimistisk guiding og lovet å møte Nasdaqs frist for å levere reviderte finansielle resultater. Walgreens stiger med 12,2 prosent etter at CNBC rapporterer at en privatiseringsavtale med Sycamore Partners fortsatt er mulig.

Elon Musks AI-selskap xAI lanserte den nye Grok-3-modellen, som utfordrer OpenAIs chatbot-teknologi, bare dager etter at Musks tilbud om å kjøpe selskapet ble avslått. Tesla faller med 0,4 prosent.

Nvidia åpnet handelssdagen med å hoppe 2,2 prosent, men på ettermiddagen i New York var økningen redusert til 0,9 prosent. Neste uke prestenter selskapet tall.

Makro

Handelsbanken skriver i en oppdatering Fed-representant Christopher Waller skal ha uttalt at nye data støtter å holde renten i ro, men dersom inflasjonen oppfører seg som den gjorde i 2024 så kan man gjenoppta rentekutt.

«Det sikkerhetspolitiske bildet har satt sitt preg på markedet de siste dagene. Trumps samtale med Putin, forestående forhandlinger om Ukraina i Saudi-Arabia, sikkerhetskonferansen i München og møtet i Paris mellom enkelte europeiske ledere virker å ha gitt europeiske politikere en erkjennelse av at Europa ikke kan lene seg på USA, men ta et større ansvar for egen sikkerhet og situasjonen i Ukraina», skriver DNB Markets i en rapport.