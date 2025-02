Etter en solid uke, mistet de toneangivende indeksene momentum på Wall Street.

Etter å ha vært i rødt territorium hele dagen hentet de seg inn ved børsens stenging. Nasdaq-indeksen endte opp 0,1 prosent og industritunge Dow Jones steg med beskjedne 0,2 promille. S&P 500 økte med 0,2 prosent, til nytt rekordnivå.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 4,55 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg med 5,5 prosent til 15,58.

Forrige ukes fremgang kom hovedsakelig på torsdag etter at president Trumps plan for gjensidige tollsatser roet bekymrede investorer.

Denne uken starter som forrige med tydlige preg usikkerhet. Høytstående amerikanske og russiske tjenestemenn møttes i Saudi-Arabia tirsdag for å diskutere Russland-Ukraina-konflikten, men uten deltakelse fra ukrainske representanter.

Markedet venter også på resultater fra Fed sitt rentemøte i januar. Handelsbanken skriver i en oppdatering Fed-representant Christopher Waller skal ha uttalt at nye data støtter å holde renten i ro, men dersom inflasjonen oppfører seg som den gjorde i 2024 så kan man gjenoppta rentekutt.

Bevegelser

Nike, produsent av sportsklær og sko steg med 6,2 prosent etter å ha annonsert et nytt merke i samarbeid med Kim Kardashians Skims shapewear-selskap. Det nye merket, NikeSkims, tilbyr treningstøy, fottøy og tilbehør. Første kolleksjon debuterer i USA denne våren.

Brikkeprodusenten Intel steg med 16,1 prosent etter at The Wall Street Journal lørdag rapporterte at konkurrentene Broadcom og Taiwan Semiconductor Manufacturing vurderer potensielle avtaler som kan dele opp selskapet. Alle samtalene er fortsatt i de innledende fasene, og Broadcom og Taiwan Semiconductor jobber ikke sammen, ifølge Wall Street Journal, som siterer kilder kjent med saken.

Super Micro Computer økte med 16,5 prosent etter å ha utstedt en optimistisk guiding og lovet å møte Nasdaqs frist for å levere reviderte finansielle resultater.

Walgreens steg med 14,0 prosent etter at CNBC rapporterer at en privatiseringsavtale med Sycamore Partners fortsatt er mulig.

Unimpressive-seven

Til tross for at mange teknologiselskaper gjorde store hopp på børsen, var det en laber dag for de største teknologiselskapene. Facebook-eieren Meta falt 2,8 prosent etter en uke med vind i seilene. Da Wall Street stengte, hadde Apple falt med 0,1 prosent, Alphabet med 1,5 prosent, Tesla med 0,5 prosent, mens Microsoft økte med 0,3 prosent. Nvidia startet handelsdagen sterkt, men da markedet stengte lå økningen på kun 0,4 prosent.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president, men tirsdag ble en svak dag for en rekke kryptovalutaer.

Den dominerende kryptovalutaen har den siste tiden nådd nye høyder. Tirsdag endte bitcoin-prisen derimot ned 0,9 prosent til 94.967 dollar.

Ethereum falt med 3,6 prosent, og Musk-favoritten Dogecoin sank med tilsvarende.