Analytikerne lot seg begeistre av regnskapstallene, som åpenbart var bedre enn forventet, og på rekke og rad har de da også oppjustert sine respektive kursmål. SEB setter kursmålet til 160, opp fra tidligere 135, og gjentar dermed sin kjøpsanbefaling. Arctic Securities hever kursmålet til 200, som er rundt 40 prosent over dagens kursnivåer. Meglerhuset hever estimatene for inneværende års omsetning og driftsresultat med henholdsvis ti og 30 prosent og mener kursen skal ytterligere opp – også med tanke på at flere tilsvarende selskaper prises til adskillig friskere multipler enn det Nordic Semiconductor gjør.

Tross en kursoppgang så langt i år på rundt 40 prosent, som gir en markedsverdi på om lag 27 milliarder kroner, velger vi å beholde Nordic Semiconductor i Kapital-porteføljen. IT-selskapet Atea (ATEA) blir også værende i porteføljen, selv om fjerdekvartalstallene her ikke helt innfridde analytikernes forhåndsestimater. Men med tanke på toppledelsens formaninger om at konsernets omsetningstall og driftsmarginer sannsynligvis bedres i tiden som kommer, bærer det bud om gradvis høyere kurser. En overvekt av analytikerne har i dag en hold-anbefaling på Atea, inkludert Carnegie. Meglerhuset mener likevel at det nordiske IT-infrastrukturmarkedet etter hvert snur, noe som i sin tur gir et forsterket inntjeningsmoment, slik det heter i Carnegies siste selskapsoppdatering.

Børsfavoritt: Nordic Semiconductor, under ledelse av Vegard Wollan(t.h.), har blitt en analytikeryndling etter selskapets sterke fjerdekvartal. På bred front spås det nye rekordkurser. Foto: Iván Kverme

Finans i støtet

På rekke og rad leverer bankene toppresultater for fjerde kvartal, med tilhørende gode kursoppganger. ABG Sundal Collier (ABG) kommer ikke med tall før senere i februar, men aksjekursen har likevel tatt syvmilssteg de siste ukene, også støttet av ferske regnskapstall fra konkurrenten DNB Markets. I fjerde kvartal fikk de et resultat før skatt på halvannen milliard kroner, mot 930 millioner kroner på samme tid i 2023. Rekordtallene gir i seg selv føringer om at ABG Sundal Collier også kommer med råsterke kvartalstall – såpass sterke at de kan utløse et styrevedtak om et ekstraordinært utbytte. Meglerhuset blir uansett liggende i Kapital-porteføljen, som sammen med SpareBank 1 SMN (MING) utgjør finansvektingen vår.

Oljeservicegiganten Subsea 7 (SUBC) rapporterer ikke tall før helt i slutten av februar. Selskapet kan skilte med en kursoppgang så langt i år på rundt fem prosent, til om lag 190 kroner, et nivå som likevel er milevis unna det analytikerne mer eller mindre kollektivt forventer. De ser for seg kurser i spennet mellom 230 og 250 kroner, støttet først og fremst av en formidabel ordrebok som ved utgangen av tredje kvartal beløp seg til godt over ti milliarder dollar, kombinert med antatt høyere driftsmarginer. Dette vil i sin tur gi en adskillig økt utbyttekapasitet, som heller ikke i tilstrekkelig grad er indiskontert i dagens kursnivåer, påpeker også tallknuserne. Subsea 7 blir med videre og sikrer Kapital-porteføljen en viss eksponering mot oljeservicesektoren på Oslo Børs, som har hatt en god start denne måneden som følge av en litt friskere oljepris.

I sum gjør vi derfor ingen endringer i Kapital-porteføljen, det vil si at porteføljen fortsatt består av Atea, Nordic Semiconductor, SpareBank 1 SMN, ABG Sundal Collier og Subsea 7. Vi styrer dermed fortsatt unna de mer råvareintensive selskapene på Oslo Børs, nettopp med tanke på å ha en aksjemiks som relativt sett tåler all tollstøyen som skyller innover aksjemarkedene.