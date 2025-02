Det er blandet stemning på børsene i Asia onsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,37 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,29 prosent.

Ferske tall fra Japan viser at landet i januar hadde et handelsunderskudd på 2.759 milliarder yen - det høyeste på to år. Det er svakere enn økonomenes forventninger om et underskudd på 2.100 milliarder.

Landets eksport vokste på årsbasis i januar 7,2 prosent, mot en ventet oppgang på 7,9 prosent. Importen steg 16,7 prosent, svakere enn den ventede veksten på 9,7 prosent.

I Kina styrkes Shanghai Composite 0,45 prosent, CSI 300 er opp 0,25 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot faller 0,59 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller tilbake 0,73 prosent. Landets sentralbank kuttet tirsdag styringsrenten for første gang siden november 2020. De senket da renten med 0,25 prosentpoeng til 4,10 prosent.

Ellers i Asia klatrer Kospi i Sør-Korea 1,84 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,06 prosent, og Straits Times styrkes 0,10 prosent.