Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia onsdag morgen. I Japan faller Nikkei 0,37 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,29 prosent.

Ferske tall fra Japan viser at landet i januar hadde et handelsunderskudd på 2.759 milliarder yen - det høyeste på to år. Det er svakere enn økonomenes forventninger om et underskudd på 2.100 milliarder.

I Kina styrkes Shanghai Composite 0,45 prosent, CSI 300 er opp 0,25 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot faller 0,59 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med april-levering er onsdag morgen opp 0,29 prosent til 76,06 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,38 prosent til 71,12 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,54 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Etter en solid uke, mistet de toneangivende indeksene momentum på Wall Street. Etter å ha vært i rødt territorium hele dagen hentet de seg inn ved børsens stenging. Nasdaq-indeksen endte opp 0,1 prosent og industritunge Dow Jones steg med beskjedne 0,2 promille. S&P 500 økte med 0,2 prosent, til nytt rekordnivå.

Nike, produsent av sportsklær og sko steg med 6,2 prosent etter å ha annonsert et nytt merke i samarbeid med Kim Kardashians Skims shapewear-selskap. Det nye merket, NikeSkims, tilbyr treningstøy, fottøy og tilbehør. Første kolleksjon debuterer i USA denne våren.

Brikkeprodusenten Intel steg med 16,1 prosent etter at The Wall Street Journal lørdag rapporterte at konkurrentene Broadcom og Taiwan Semiconductor Manufacturing vurderer potensielle avtaler som kan dele opp selskapet.

Oslo Børs

Oslo Børs endte omtrent uendret tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.491,05, en nedgang på marginale 0,02 prosent.

Oljeselskapene ser ikke ut til å øke leteinvesteringene etter olje og gass, mener Carnegie-analytiker Erik Aspen Fosså, som nedjusterer kursmålet på TGS ytterligere et knepp, to dager før kvartalstall. Aksjen endte ned 5,8 prosent til 108,40 kroner.

Det har vært spinnvill handel i John Frederiksens gassrederi Avance Gas. Først startet aksjen ned 7,9 prosent før den var opp hele 30,3 prosent til 37,00 kroner. Aksjen endte så ned 10,6 prosent til 25,40 kroner ved børsslutt.

Aksjen noteres tirsdag eks utbytte på 2,00 dollar pr. aksje, og distribusjon av BW LPG-aksjer. Avance-styret har besluttet at alle aksjonærene skal motta én BW LPG-aksje for hver fjerde Avance-aksje de eier. Det tilsvarer rundt 250 millioner dollar, cirka 3,25 dollar pr. aksje.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

PetroNor E&P: Kl. 06.30, webcast kl. 09.00